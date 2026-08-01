Doble rescate de montaña con helicóptero en Cabrales: una mujer de 52 años con fractura de tobillo y un hombre de 50 con un esguince

Un varón de 50 años y una mujer de 52 han resultado lesionados y han tenido que ser rescatados en dos puntos distintos de parque nacional de los Picos de Europa, en el municipio de Cabrales, por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), de los parques de Cangas de Onís y Llanes, y el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado. Ambos han sido trasladados al Hospital del Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas.

El Centro de Coordinación de Emergencias había recibido en la tarde de este viernes, a las 19:53 horas una primera llamada, del guarda del Refugio del Jou de los Cabrones, indicando que en el refugio había un hombre con un esguince. Debido a la niebla presente en la zona se valoró esperar, a la mañana de este sábado, para evacuar a esta persona.

Un mar de nubes dificultó la intervención

Por otro lado, a las 9:49 horas de este sábado, se recibió un segundo aviso, en el que se explicaba que una mujer había sufrido una caída en el camino de la Terenosa a Urriellu. Un médico que estaba de ruta por la zona se encontró con la afectada e informó que presentaba una posible fractura de tobillo. No podía caminar. Para esta intervención, además de contar con el Grupo de Rescate, a bordo de la aeronave medicalizada del SEPA, que ya tenía previsto acudir a la anterior intervención en el Jou de los Cabrones, se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del SEPA, de los parques de Cangas de Onís y Llanes, y se informó al GREIM de la Guardia Civil.

El resacte de la mujer accidentada. / Guardia Civil

Las condiciones climatológicas de intensa niebla no hacían viable el empleo de medios aéreos en el lugar. La principal dificultad para ejecutar el rescate de la mujer se debió al mar de nubes que impedía a la aeronave acceder hasta donde se encontraba la afectada. Por este motivo, se optó por dejar por encima de la zona cubierta al médico y a un bombero-rescatador, que iniciaron el descenso hacia la afectada.

Al mismo tiempo, por tierra, subían hacia donde se encontraba la mujer, efectivos de bomberos y del GREIM. Los integrantes del equipo de rescate fueron los primeros en alcanzar a la mujer lesionada. De inmediato se procedió a su atención y a la inmovilización de la extremidad lesionada. Al rato, el equipo de bomberos y GREIM que ascendieron caminando llegaron al lugar y se inició el porteo de la mujer afectada en dirección al refugio de la vega de Urriellu, situado a unos dos kilómetros de distancia del lugar del percance.

Izados los dos lesionados a la aeronave

Mientras tanto, el afectado del refugio del Jou de los Cabrones fue trasladado hasta el refugio de Urriellu a la espera de poder sacar del lugar a ambos lesionados a la vez. La mujer lesionada prácticamente fue porteada hasta las inmediaciones del refugio de Urriellu, donde se ejecutó una operación de grúa con la que se izó a la aeronave en camilla, a la afectada y al médico-rescatador. Una vez estuvieron los dos afectados a bordo se procedió a su evacuación al Hospital de Arriondas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.