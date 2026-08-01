La presión vecinal logra frenar la destrucción de una laguna en la que abreva el ganado en un pueblo de Parres, tras 20 meses de protestas: "Era un atropello"

La presión vecinal ha surtido efecto. La laguna natural conocida como Charcu Bon no será destruida. Los vecinos de Llerandi (Parres) han conseguido frenar el proyecto de relleno que el Ayuntamiento de Parres y la Consejería de Medio Rural habían emprendido en diciembre de 2024 para llenar la charca de piedras, y que había levantado en armas a la comunidad local.

La respuesta ha llegado veinte meses después de la primera denuncia vecinal, este viernes, cuando un grupo de vecinos de Llerandi han protagonizado una protesta frente al Ayuntamiento, en Arriondas, durante la visita del director general de Política Forestal, Javier Vigil. Este aceptó reunirse con un grupo de vecinos. El encuentro, que se prolongó durante más de una hora, acabó con un acuerdo.

"Un atropello múltiple"

Vigil se ha comprometido a no reanudar el volcado de piedras sobre la charca y a encargar un proyecto para cubrirla con una lona, cerrarla y derivar el agua a un "bebederu". Más aún: la charca se limpiará, se cerrará, se retirarán las piedras y se ampliará un poco su extensión. Se detiene así una acción, la destrucción del Charcu Bon, que los vecinos consideran "un atropello múltiple" a un espacio de alto valor ambiental, histórico, sentimental y práctico para el manejo del ganado, y "una humillación" al vecindario.

La laguna ha sido durante siglos un punto vital de abastecimiento de agua para la fauna silvestre y para el ganado de la zona. Su progresiva destrucción mediante el vertido de material de piedras procedentes de una cantera por parte del Ayuntamiento de Parres había generado una profunda indignación entre los vecinos de Llerandi, que denunciaron en su momento no solo el daño ecológico –la charca tenía una rica variedad de anfibios, como ranas, tritones, sapos y salamandras–, sino también la falta de diálogo y de información por parte de las administraciones.

Un silencio administrativo "cobarde"

Los afectados aseguran haber presentado múltiples diversos escritos ante las autoridades competentes sin obtener respuesta. Un silencio administrativo que califican de "cobarde" y que atribuyen a una actitud de desprecio hacia los derechos históricos de la comunidad local. Durante la reunión, Vigil manifestó su compromiso de sacar adelante el proyecto de restauración de la laguna, y a ser posible, este mismo año.

En primer término, José Escobio y María José Arduango durante la lectura del manifiesto de protesta. / Ramón Díaz

La decisión supone un giro en la postura del Gobierno del Principado y del Ayuntamiento de Parres, cuyos máximos responsables, el alcalde Emilio García Longo y el consejero Marcelino Marcos-Líndez, han sido señalados por los vecinos como los impulsores de la actuación que ahora se paraliza. Los residentes de Llerandi, que han mantenido una postura firme durante estos veinte meses, han exigido durante la concentración de protesta que ambos cargos públicos ofrezcan explicaciones y pidan perdón por lo que consideran un "atropello ambiental y económico".

Apoyo de Asturias Ganadera

La concentración ha contado con el respaldo de la organización Asturias Ganadera, cuyo presidente, Alfonso Artidiello, ha subrayado su apoyo a las reclamaciones de los vecinos de Llerandi contra la "barrabasada" cometida en el Charcu Bon y en demanda de que "la dejen como estaba" antes de la agresión.

Entre los vecinos que acudieron a la protesta, se han oído críticas al Ayuntamiento y al Principado. "Si en vez de tapar ellos con piedras la laguna lo hubiera hecho un ganadero lo mismo a estas horas estaba en la cárcel", apuntó uno de los presentes. "Que vuelvan la laguna a como estuvo toda la vida. Tengo 77 años, mi güelu ya llevaba el ganáu allí a beber agua, y yo, con 7 años, iba tamién con les oveyes antes de dir pa la escuela", señaló otro lugareño, José Escobio.

Desde que se rellenó parcialmente con piedra, la laguna no aporta el volumen suficiente de agua para el ganado durante todo el año, lo que obliga a los afectados a subir líquido en cubas, con el consecuente incremento de los costes y de las dificultades para el manejo del ganado.

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Consideraciones del Alcalde

El alcalde de Parres, por su lado, ha destacado que el agua de la charca, según los estudios del Principado, es insalubre "incluso para el ganado", ha subrayado que una vivienda cercana sufre filtraciones, y ha abogado por apartarse de "polémicas estériles" y por buscar "el consenso" y una solución con la que "todas las partes salgan bien paradas". El primer paso para lograrlo se dio ayer, ha concluido García Longo.