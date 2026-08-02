Fiesta de la Sacramental en San Salvador de Moru (Ribadesella)
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Una misa en San Salvador de Moru, cantada por el coro de voces masculinas "Santa Apolonia", abrió este sábado las celebraciones de la fiesta Sacramental organizada por la Asociación Cultural Iglesia de Moru. Tras el oficio religioso hubo una actuación al aire libre de "Siempre y Cuando", y a continuación comida popular en el entorno de la antigua escuela de Moru.
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