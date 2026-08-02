Llanes licita la mejora integral de los vestuarios del polideportivo municipal

El Ayuntamiento de Llanes ha dado un paso adelante en la mejora de sus infraestructuras deportivas con la salida a licitación del proyecto para la mejora y adecuación de vestuarios y otras instalaciones del polideportivo municipal "José Andrés Cabrero Junco ‘Chili’" de la capital del concejo.

Esta actuación, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 129.436,05 euros, tiene como objetivo la renovación integral de los vestuarios para ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios.

Plazo de ejecución, 5 meses

La obra, con un plazo de ejecución estimado de 5 meses, se centrará en una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. El proyecto se enmarca en las políticas de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales que viene ejecutando el Consistorio en el último año.

El proyecto contempla una serie de trabajos clave para la completa renovación de los espacios, entre los que destacan:

Renovación de pavimentos : Se procederá al levantamiento del pavimento de madera existente y a la colocación de una nueva tarima de abeto. Además, se instalará pavimento laminado de alta resistencia en la sala polivalente y se aplicará un solado de porcelánico en los vestuarios.

: Se procederá al levantamiento del pavimento de madera existente y a la colocación de una nueva tarima de abeto. Además, se instalará pavimento laminado de alta resistencia en la sala polivalente y se aplicará un solado de porcelánico en los vestuarios. Actualización de instalaciones : Se modificará la fontanería y el saneamiento, adaptando las duchas a la normativa vigente. También se revisarán y repararán los pesebrones y bajantes de todo el edificio y se renovará por completo la iluminación, instalando nuevas luminarias LED.

: Se modificará la fontanería y el saneamiento, adaptando las duchas a la normativa vigente. También se revisarán y repararán los pesebrones y bajantes de todo el edificio y se renovará por completo la iluminación, instalando nuevas luminarias LED. Sustitución de equipamientos : Se repondrá el mobiliario en vestuarios, despachos, salas y recepción. Asimismo, se instalarán nuevos inodoros y lavabos, y se sustituirá la totalidad de la serigrafía y cartelería del polideportivo.

: Se repondrá el mobiliario en vestuarios, despachos, salas y recepción. Asimismo, se instalarán nuevos inodoros y lavabos, y se sustituirá la totalidad de la serigrafía y cartelería del polideportivo. Mejora de acabados interiores: Se colocará un falso techo de placa de yeso laminado con placa hidrófuga en los vestuarios, se pintarán los paramentos y se instalarán nuevas puertas de tablero fenólico.

El anuncio de licitación ya está publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Llanes, con plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 10 de agosto.

"Un importante paso"

En relación con la licitación de estas obras, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que esta inversión supone "un importante paso para modernizar las instalaciones deportivas del concejo, mejorando la experiencia de los deportistas y usuarios que a diario hacen uso de este equipamiento municipal".

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La concejala de Deportes, Mónica Remis, ha señalado por su parte que esta reforma de los vestuarios y de otros equipamientos del polideportivo de Llanes se suma "a las mejoras en los distintos campos de fútbol municipales del concejo, actualmente en curso, y a otras actuaciones como la construcción de los vestuarios de la pista municipal de atletismo de La Corredoria, en Posada, concluidos esta pasada primavera", y ha subrayado "la importante inversión realizada en la mejora de todo tipo de instalaciones deportivas municipales".