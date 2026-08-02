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Ribadesella inaugura la exposición "Recuerdos", sobre el Descenso del Sella

La muestra permanecerá abierta en la Casa de Cultura durante quince días

Exposición "Recuerdos" de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella

Exposición "Recuerdos" de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella

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Exposición "Recuerdos" de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella / L. M.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

La Casa municipal de Cultura de Ribadesella acoge desde este sábado la exposición "Recuerdos", que reúne cientos de recuerdos de la historia del Descenso internacional del Sella y de la fiesta de Les Piragües. Organizada por la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, permanecerá abierta quince días.

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Exposición "Recuerdos" de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella

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