Cangas de Onís despeja su futuro urbanístico: 791 viviendas, Palacio de Justicia y un nuevo centro de salud en Contranquil

El futuro urbanístico de Cangas de Onís parece despejado. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno definitivo al Estudio de Detalle que ordena el sector urbanizable conocido como "Ería de la Vega" (SUR-3), en la zona de Contranquil, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Este paso, que culmina un complejo proceso administrativo y ambiental que comenzó hace más de veinte años con la aprobación del Plan General, y despeja el camino para la construcción de 791 nuevas viviendas, el Palacio de Justicia, un nuevo centro de salud y un centro de día.

La aprobación, ratificada en el último Pleno municipal, ha sido posible tras la emisión de un informe técnico favorable que constata el cumplimiento de todas las condiciones sectoriales y ambientales exigidas, incluyendo la crucial acreditación de la suficiencia de recursos hídricos.

Redistribución de volúmenes

El proyecto, que promueve la Junta de Compensación de ese sector urbanizable, no altera los parámetros urbanísticos esenciales establecidos en el Plan Parcial de 2007, manteniendo la edificabilidad total en 80.320,53 metros cuadrados y la ocupación máxima en 13.014,75 metros cuadrados, aunque sí modifica la distribución de los volúmenes y las alineaciones interiores para "mejorar la integración urbana del conjunto y optimizar las condiciones de habitabilidad".

El Estudio de Detalle, según consta en los informes, redistribuye la edificabilidad en 12 de las 17 zonas residenciales del sector, sustituyendo grandes bloques previstos inicialmente en "L" por edificaciones más abiertas y de menor escala.

Larguísimo recorrido administrativo

Los servicios técnicos municipales defienden que esta reordenación "no altera el destino del suelo, ni el aprovechamiento urbanístico, ni la edificabilidad global" del sector, y que la propuesta de equidistribución de beneficios y cargas se ha formulado tomando en consideración la ordenación contenida en el estudio en tramitación.

Para llegar a este punto, el expediente ha tenido que superar un larguísimo recorrido administrativo y burocrático iniciado en 2003, con la aprobación del Plan General. En agosto de 2023, la junta de compensación presentó por fin el Estudio de Detalle y el Documento Ambiental Estratégico.

Dos alegaciones, ambas rechazadas

Tras un primer requerimiento para subsanar este último texto, el Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente en octubre de 2025, momento en que se inició un período de información pública. Durante este trámite, se presentaron dos alegaciones de propietarios de predios colindantes, que fueron desestimadas en su totalidad.

El informe técnico que resuelve las alegaciones argumentó que no se acreditó un "perjuicio material", ya que el ámbito del Estudio de Detalle no colinda directamente con las propiedades de los alegantes, y que no se produce incremento de ocupación ni edificabilidad global.

Escollos sectoriales

Dos fueron los principales escollos sectoriales que el proyecto tuvo que salvar en esta última fase de la tramitación. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico obligo a modificar la concesión de aguas del río Dobra para garantizar el suministro al nuevo desarrollo. Esta resolución, que autoriza un caudal máximo de bombeo de 73,74 litros por segundo y un volumen máximo anual de 721.859,04 metros cúbicos, fue obtenida por el Ayuntamiento el pasado 22 de mayo, quedando así cumplida la condición del organismo de cuenca.

Por otro lado, el Principado de Asturias informó favorablemente en materia de carreteras, con la condición de que se respete la línea límite de edificación a 25 metros de la carretera AS-114 y que se mantenga el compromiso municipal de cerrar una conexión directa a una glorieta. Con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, el desarrollo del sector SUR-3 se encuentra en su recta final. El siguiente paso será la tramitación del Proyecto de Compensación, cuyo informe jurídico también es favorable.

Aval bancario

La urbanización de los terrenos, sin embargo, no comenzará de inmediato: la normativa vigente exige que la Junta de Compensación constituya una garantía del 3 por ciento de los costes de urbanización en el plazo de un mes tras la notificación de este acuerdo, para lo que deberá presentar un aval bancario o equivalente. Se espera que la totalidad de la garantía se complete en el momento de la aprobación del Proyecto de Compensación.

El sector SUR-3 "Ería de la Vega", delimitado junto a la carretera AS-114, se configura así como la gran apuesta de crecimiento para Cangas de Onís. El plan contempla una extensa red de equipamientos públicos que incluye espacios libres (16.863 metros cuadrados), viario (15.487 metros cuadrados) y una superficie dotacional de 19.272 metros cuadrados para equipamientos docentes, servicios de interés público y social, y una parcela de uso comercial.

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Edificabilidades y cargas

El Proyecto de Compensación, además de los 80.320,53 metros cuadrados recogidos para el reparto de edificabilidades y cargas, incorpora también los terrenos del Sistema General Adscrito (actualmente ocupados por el aparcamiento público, estación de autobuses y viario de acceso), que suman 26.759,00 metros cuadrados. Por tanto, la unidad reparcelable total que participa en la equidistribución asciende a 107.079,53 metros cuadrados.