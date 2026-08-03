Cien personas inauguran la senda cultural "Manuel Fernández Juncos", en Ribadesella
La actividad nace con el objetivo de repetirse una vez al año
Un centenar de personas inauguraron ayer la senda cultural Manuel Fernández Juncos, en Ribadesella. El acto inaugural consistió en un recorrido guiado por la senda, que tiene 11,6 kilómetros, pasando por lugares como Tresmonte, localidad natal del intelectual riosellano del que toma el nombre, nacido en 1846, o la escuela de Moru, donde estudió en sus primeros años de vida.
La actividad nace con el objetivo de repetirse una vez al año. Es una iniciativa del grupo de trabajo creado hace dos años para homenajear la figura de este ilustre riosellano, que tuvo una gran relevancia en la historia de Puerto Rico.
El colectivo está integrado por el Ayuntamiento de Ribadesella, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico y las asociaciones Amigos de Ribadesella, Sociedad Etnográfica de Ribadesella, Tertulia El Garabato, y Asociación Cultural Iglesia de Moru.
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