Extraen una tonelada de basura de una sima situada en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa

Hay lugares donde la huella humana apenas debería ser visible. Las simas y cavidades de alta montaña suelen permanecer al margen del bullicio superficial. Sin embargo, ni siquiera los rincones más inaccesibles del parque nacional de los Picos de Europa han logrado escapar al problema de la "basuraleza" (basura en la naturaleza).

Un equipo de especialistas ha trabajado durante varios días para extraer una tonelada de residuos acumulados durante años en una de estas cavidades, una intervención que evidencia cómo el abandono de basura alcanza incluso los espacios naturales más valiosos y protegidos de España.

Operativo complejo

La Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME), en el marco del proyecto de Apadrinamiento de Espacios Naturales de la iniciativa Libera, creada por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha impulsado esta actuación en una sima situada en el corazón del parque nacional.

Para llevar a cabo la extracción, fue necesario un operativo complejo que combinó la pericia técnica de montañeros y espeleólogos, junto con la colaboración de personas voluntarias con amplia experiencia en trabajos verticales. La planificación previa, condicionada por la orografía del terreno y la dificultad de acceso a la cavidad, resultó clave para garantizar la seguridad de todo el dispositivo.

Mil kilos de residuos

El resultado del trabajo, desarrollado durante el fin de semana, se tradujo en la recuperación de 1.000 kilos de residuos distribuidos en ocho sacas. Plásticos, metales y vidrios encabezaron la lista de materiales encontrados, aunque el hallazgo más llamativo llegó con la aparición de objetos tan diversos como sillas, bombonas y todo tipo de bolsas. La presencia de estos elementos en un entorno tan remoto subraya una realidad incómoda: determinados residuos pueden permanecer ocultos durante décadas en enclaves de difícil acceso, acumulándose sin que su impacto resulte visible para la mayoría de los visitantes que recorren las rutas del parque.

La entrada a la sima en la que se recuperó "basuraleza". / SEO/BirdLife

El papel de las simas como puntos de acumulación no es casual. Estas cavidades naturales actúan a menudo como sumideros donde los desechos, arrastrados por el viento o el agua o abandonados directamente por quienes transitan la zona, quedan atrapados y se sedimentan con el paso del tiempo. La complejidad de extraerlos radica precisamente en esa misma geografía que los oculta, lo que convierte cada intervención en un desafío logístico de envergadura.

Prevención y participación

Una vez finalizados los trabajos en el interior, todo el material recuperado quedó preparado para su posterior evacuación y gestión adecuada, cerrando así el ciclo de una operación que devuelve a la cavidad su estado original. No obstante, tanto el Proyecto Libera como la FCDME insisten en que actuaciones como esta, por necesarias que sean, solo abordan una parte del problema. La medida más eficaz para frenar la degradación de estos espacios sigue siendo la prevención. Cada residuo abandonado en el medio natural puede permanecer años o décadas en el entorno, y cuando se deposita en lugares de difícil acceso, su retirada exige una inversión considerable de recursos humanos y técnicos.

La intervención en los Picos de Europa, más que una solución definitiva, se inscribe en una estrategia más amplia que combina conocimiento, prevención y participación ciudadana para atajar la basuraleza desde sus raíces. El programa de Apadrinamientos de Espacios Naturales, dentro del cual se enmarca esta actuación, busca precisamente eso: apoyar a entidades locales sin ánimo de lucro que trabajan directamente sobre el territorio.

Lucha contra la basuraleza

"Sin la implicación de la FCDME esta acción hubiera sido imposible. Dar oportunidades e impulso a las entidades sin ánimo de lucro que se preocupan de los espacios naturales es esencial para su conservación y mantenimiento, ayudando así a que todas y todos tengamos una mejor calidad de vida", ha subrayado Noelia Álvarez, responsable de Apadrinamientos del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

"Actuaciones como esta demuestran que la colaboración entre organizaciones y personas voluntarias es fundamental para conservar nuestros espacios naturales. La lucha contra la basuraleza requiere del compromiso de toda la sociedad y este proyecto es un ejemplo de cómo, trabajando juntos, podemos recuperar enclaves de gran valor ecológico y contribuir a su conservación para las generaciones futuras", ha apuntado Eliezer Sánchez, responsable de Comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes.

Entidades colaboradoras

Sara Novoa Díaz, secretaria general de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, ha destacado el respaldo recibido: "Gracias al apoyo del Proyecto Libera y a la colaboración de entidades cántabras (parque nacional de los Picos de Europa, Federación Cántabra de Espeleología, CANTUR, MARE, INDACCESS, y el Gobierno de Cantabria) además de clubes de montaña de la FCDME, hemos podido hacer realidad esta actuación".

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"Confiamos en que este proyecto pueda tener continuidad en los próximos años, permitiendo recuperar progresivamente este enclave de extraordinario valor natural y contribuir a que quede libre de basuraleza", ha añadido Novoa.