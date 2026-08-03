"La flota artesanal asturiana necesita ayudas urgentes por el desplome del 75% en las capturas de xarda en 2025", clama el PP

El diputado del Partido Popular (PP) en la Junta General del Principado, Luis Venta Cueli, ha reclamado este lunes al Ejecutivo de Adrián Barbón que establezca ayudas directas para la flota pesquera artesanal asturiana con el fin de compensar el desplome de las capturas de xarda registrado durante la costera de 2025. Una exigencia que el parlamentario ha formulado en Bustio (Ribadedeva), acompañado por el presidente de la Junta Local del PP y portavoz municipal, Nacho Garmendia, y que irá acompañada de una iniciativa parlamentaria para forzar el debate en la Cámara autonómica.

Los datos que maneja el Grupo Popular dibujan un panorama sombrío para la flota de artes distintas del cerco y el arrastre. Según expuso Venta, las descargas de xarda de estos barcos se redujeron en 2025 un 75% respecto a la media del periodo 2021-2024, al pasar de una media de 852.733 kilos a tan solo 230.409 kilos. Una caída que, a juicio del diputado, evidencia la falta de respuesta del Gobierno asturiano ante una situación que, sin embargo, sí ha merecido la atención de otras administraciones del Cantábrico.

Comparación con Cantabria

El parlamentario popular puso el foco en la comparación con Cantabria, donde el Gobierno autonómico ha destinado 489.377 euros para compensar a su flota por la mala costera de 2025. "No es de recibo que un barco con puerto base en Bustio, Llanes o Lastres vea cómo, aquí al lado, un barco con puerto base en San Vicente de la Barquera puede recibir una ayuda de mínimos de hasta 20.000 euros, en función de su cuota y de la pesca capturada", señaló Venta. El diputado subrayó que la medida reclamada está permitida por los reglamentos europeos y que lo que se pide es "igualdad" entre pescadores: "No puede haber pescadores de primera y de segunda dependiendo de qué lado de la ría tengan su puerto base".

Dragado en el puerto de Bustio realizado en el año 2018. / Ramón Díaz

La preocupación, no obstante, no se limita al ejercicio ya cerrado. Venta advirtió de que la campaña de 2026 está resultando aún más desfavorable: la xarda prácticamente no se ha capturado más allá de la pesca accidental y no se han alcanzado ni los 60.000 kilos. Una circunstancia que, según el diputado, deja a la flota artesanal "prácticamente sin beneficio alguno" de la costera y que exige una respuesta inmediata del Principado. "No podemos esperar a que los barcos desaparezcan para actuar", defendió.

"Cierre técnico"

El problema de fondo, como recordó el diputado popular, afecta a la flota tradicional y artesanal, la más vulnerable y, al mismo tiempo, la que mantiene vivas las tradiciones y la actividad de muchos de los puertos pesqueros asturianos. Una flota que, en palabras de Venta, genera actividad económica, empleo y mantiene vivos los puertos, y que en los últimos años ha visto cómo las condiciones de la pesquería se complicaban progresivamente. No en vano, la Unión Europea redujo los cupos de xarda en el Cantábrico en un 70% para 2026, un recorte que la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias calificó entonces como un "cierre técnico" para la especie.

El PP ha anunciado que registrará una iniciativa parlamentaria para reclamar estas ayudas, aunque Venta ha instado al Ejecutivo autonómico "a ponerse ya manos a la obra" y aprobar un decreto que permita compensar a la flota por la costera de 2025 y comenzar a trabajar en una medida similar para 2026, una vez finalice el recuento oficial de capturas.

"Falta de respuesta"

El diputado censuró la "falta de respuesta" del Gobierno de Barbón y reprochó que, mientras Cantabria ha movilizado recursos para proteger a su sector, Asturias "mira para otro lado". "Está claro que ni Barbón ni el consejero se mojan por el sector pesquero asturiano", afirmó Venta, quien puso en relación la ausencia de ayudas con la presentación ese mismo día de una mascota de Alimentos del Paraíso en la Feria Internacional de Muestras: "Cuando un gobierno tiene un problema de prioridades, acaba creyendo que una mascota puede tapar la falta de ayudas al campo y a la pesca", zanjó.

Cajas de xarda, en una imagen de archivo. / LNE

El Gobierno asturiano, por su parte, ya ha comenzado a articular mecanismos de ayuda para la flota de arrastre y cerco que se dedica a la xarda, según confirmó recientemente el director general de Pesca, Francisco González, quien aseguró que el Principado está trabajando junto al sector para "minimizar el impacto económico de esta pesquería a través de transferencias y otros mecanismos".

Crisis cíclicas

El propio González reconoció que la cuota asignada para este año (434.615 kilogramos para la flota de artes distintas, arrastres y cerco) es "muy inferior a la del año pasado" y que la campaña "apenas va a poder desarrollarse". Queda por ver si esas transferencias alcanzarán a la flota artesanal que ahora reclama el PP y si su cuantía se aproximará a los 489.377 euros que Cantabria ha destinado a sus pescadores.

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El pulso político por la xarda, en definitiva, no es solo una cuestión de cifras. Es también un examen sobre la capacidad de las administraciones para responder a las crisis cíclicas de un sector que, en el caso asturiano, combina la fragilidad económica de la flota artesanal con el peso simbólico y territorial de una actividad que sostiene la identidad de decenas de puertos a lo largo del litoral.