Llanes compone una sinfonía de sabores con los quesos artesanos del oriente de Asturias

Fresco y curado. De vaca, de oveja, de cabra, de dos leches y de tres. Ahumado, ecológico, con pimentón, tablas... Llanes ofreció ayer a vecinos y visitantes una auténtica sinfonía de sabores y olores con motivo del XXXVII Certamen de quesos del oriente de Asturias, que se desarrolló en la plaza de Santa Ana de la capital del concejo. En total, 19 productores, de Llanes, de Cabrales, de Gamonéu y de Peñamellera, más varios invitados. Y también puestos con sidra, anchoas artesanas y panes tradicionales, así como un bar a cargo de la Asociación Cultural San Patricio de Pancar. Todo ello acompañado con música tradicional asturiana.

Excesivo individualismo

La vida de los queseros no es fácil. La mayoría sufre las penurias de ser autónomos, del excesivo individualismo del sector, de la enorme carga burocrática que les impone el Gobierno del Principado y de un trabajo duro y que no tiene horarios. María José Sánchez es la titular de la Quesería Porrúa, fundada en 1985, en la que se elaboran quesos frescos, de vaca, de vaca ahumado, de tres leches (curado y semicurado), de cabra y de oveja. La mañana fue floja, porque era día de playa, pero se esperaba "avalancha" por la tarde. Es lo habitual. "Siempre nos estamos quejando, pero es que esto genera mucho trabajo y deja poco margen. Cada vez hay más competencia y llevamos muchos años con los mismos precios, pese a que todo está cada vez más caro", comenta.

Uno de los puestos del certamen llanisco, con quesos del Valle Oscuru. / Ramón Díaz

¿Por qué no sube los precios? "Da cosa viendo lo caro que está todo. Además, no hay unión, somos muy individualistas". Otro grave problema: "la burocracia". Esta quesera, acompañada ayer por su esposo, Esteban Gutiérrez Romano, hijo de la fundadora de la quesería, se ve obligada a "pelearse" casi a diario en el ordenador para rellenar todas las exigencias de la Administración. "Necesitas una persona que te lleve todo el papeleo; cada vez exigen más", clama. Ayer vendía las piezas entre 3 y 8 euros, con precios por kilo de entre 12 y 18. "Barato para ser un producto artesano, y más aún cuando ves a los queseros que vienen de fuera y lo tienen mucho más caro", concluye.

"Cada vez hay más papeleo"

Esteban San Juan ofrecía sidra ecológica a 3,20 euros la botella, y vinagre ecológico de sidra (sin filtrar) a 3,50, elaborados con manzana de Asturias DOP en el Valle Oscuru de Llanes. Estaba contento: "Se está dando muy bien el día". Romina García Rivero y Sara Inés atendían el puesto de quesos de Pría, muy concurrido durante toda la mañana, con seis variedades a la venta: tres leches (blanco, azul y con pimentón), ahumado tradicional de vaca y oveja, ahumado con pimentón picante (novedad este año) y tabla tres quesos. La principal queja, la misma de todos: "la burocracia; cada vez hay más papeleo".

Silvia Ruenes acudió con sus quesos de Gamonéu de Finca la Prunal, elaborados en Bobia (Onís). Vendía el queso de vaca a 30 euros el kilo y el de tres leches a 35. La mañana no fue mal, pese al buen tiempo, que llevó a muchos potenciales visitantes a las playas. "Mucha gente busca tiempo para venir, porque ya sabe de esta feria. Y, la mayoría, viene buscando una quesería concreta. Este año, la variedad que más se vendió en su puesto durante la mañana fue la de tres leches.

"Bajaron los mercados"

Susana Martínez Rodríguez estuvo al frente de los quesos de Gamonéu de la Quesería Priédamu, que toma su nombre del primer lugar en el que estuvo ubicada, aunque hace años se trasladó a Ixena (Cangas de Onís). Aseguraba a media mañana que la temporada está siendo un poco floja: "Bajaron los mercados". Y aunque también funciona con comercializadoras, acude a muchas ferias y mercados, donde el gasto ha bajado sensiblemente.

En el bar del Certamen servían bebidas integrantes de la Asociación Cultural San Patricio, con la sidra como producto estrella de la jornada, con permiso de la lotería de Navidad, ya que vendían el número que juega el colectivo y se acercaron muchas personas a recoger su décimo: "Hay quien viene directamente todos los años solo a por el décimo", explicaba Andrés H. Díaz.

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"Una forma de vida"

La concejala de Aroganadería de Llanes, María del Mar García Poo, resaltaba las "muchísimas horas de trabajo" que dedican los queseros a un producto que "no se debería perder, porque nos une a la tierra" y es "una cultura, una forma de vida". Manifestaba su "respeto y admiración" por quienes han decidido "seguir con esta tradición, sacrificándose a pesar de todo lo que les viene mal: el clima, las políticas…".