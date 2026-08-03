Llanes rebosa tradición con las fiestas de San Roque y su extenso programa de actividades durante todo el mes de agosto

La villa de Llanes ya está inmersa en las tradicionales fiestas de San Roque, que se prolongarán durante todo este mes de agosto. El programa festivo incluye numerosos actos religiosos y lúdicos. Ya el pasado sábado 1 comenzaron las actividades, con una sesión musical a cargo de Dj Miguel Pika, la tradicional salva de bombas reales, anunciando el comienzo de nuestros festejos y una misa en la capilla de San Roque. Las celebraciones se reanudan este miércoles 5 y concluirán el último dia del mes.

Programa

Miércoles 5

A las 19:45 h, en la basílica de Llanes, concierto de la coral "Concejo de Llanes".

Viernes 7

A las 19:45 h, en la capilla de San Roque, comienzo del novenario en honor de San Roque. (Todos los días se rezará el rosario a las 19:45 h., seguido de la novena y misa).

Sábado 8

A las 19,00 h., Jira a Pancar, que se celebrará en el parque de esa localidad, donde se realizarán los ensayos de los bailes del festival folclórico. Parrillada popular con entrada libre (Los socios del bando pueden retirar los vales correspondientes para la Jira en la caseta del bando antes del 7 de agosto).

Domingo 9

A las 19:00 h, Tardeo en la plaza de Parres Sobrino, con las actuaciones del grupo "Pequeño Club Imposible", con versiones de temas míticos de los 70, 80, 90 y 2000, y de Dj.

Lunes 10

A las 18,00 h, en el parque de Posada Herrera, Festival infantil, con hinchables, pinta caras, futbolín humano, juegos de madera y juegos tradicionales asturianos para la diversión de los más pequeños.

Viernes 14

A las 23:00 h., en el aparcamiento de El Sablón, la "Banda Gaites Llacín" ofrecerá el concierto "Resollu", con más de 48 músicos sobre el escenario. Continuará la verbena con la actuación del Dj Miguel Pika.

Fiesta de San Roque en Llanes el año pasado. / Ramón Díaz

Sábado 15. Víspera

A las 19,30 h, en el paseo de Posada Herrera, ensayo general de la Danza Peregrina. A continuación, la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio y los entusiastas del bando desfilarán por las calles principales de la villa en alegre pasacalles, a los acordes del pasodoble "España Cañí".

A las 20,30 h., Traslado procesional de la imagen de San Roque, desde su capilla hasta la basílica de Llanes, donde finalizará el novenario en su honor.

A las 23,00 h., Segunda verbena, en el aparcamiento de El Sablón, con la banda "Cuadriceps" y la discoteca Dj Cardeo.

Domingo 16. Día Grande

En las primeras horas de la mañana, una potente descarga de bombas reales anunciará el Día de San Roque.

A las 10,45 h., pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, que animará las principales calles de Llanes al compás del pasodoble "España Cañí".

A las 11,30 h., En la basílica de Llanes, solemne función religiosa en honor de San Roque, en la que la "Schola Cantorum" parroquial interpretará la parte musical.

Finalizada la misa, saldrá la tradicional procesión, por el recorrido de costumbre hasta la plaza de Parres Sobrino, donde se realizará la ofrenda de los ramos a cargo de las jóvenes ataviadas con el traje de llanisca. A continuación, los peregrinos del bando interpretarán la antigua y tradicional Danza Peregrina ante la imagen de San Roque.

Tras acompañar al santo de regreso a su capilla, en la plaza de Parres Sobrino, comenzará el Festival Folclórico, a cargo de los jóvenes del bando, de la villa, de Pancar y de Cabrales, que interpretarán el Fandango de Pendueles, la Danza del Señor San Pedro, la Jota del Cuera, el Xiringüelu de Naves, el Trepeletré del valle de Ardisana y el Corri-corri de Cabrales, poniéndose el broche de oro con el Pericote de Llanes. Finalizado el festival se organizará una Danza Prima hasta la capilla de San Roque, formada las personas ataviadas con los trajes llaniscos, que pondrá fin a esta muestra folclórica.

Fiesta de san Roque en Llanes el año pasado. / Ramón Díaz

A las 18,00 h., pasacalles de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, a cuya finalización comenzará el Encuentro Regional de Gaiteros, con un desfile de bandas de gaitas de toda la región por las principales calles de la villa.

A las 21,00 h., Danza Prima, que recorrerá las calles de San Agustín, plazuela de San Roque y Mercaderes hasta la plaza de Parres Sobrino.

Finalizada la danza, todas las bandas de gaitas partirán desde la plaza de San Roque hacia la playa de El Sablón, donde tendrá lugar una descarga de fuegos artificiales y acuáticos, acompañada de la interpretación del "Himno de Asturias" a cargo de las bandas de gaitas.

A las 22,45 h., tercera verbena en el aparcamiento de El Sablón, a cargo de la orquesta "Dominó" y el grupo "La Última Legión".

Martes 18

A las 23,30 h, en el campo de la Vega de La Portilla, comenzará la verbena de la Vega de la Portilla ("La Velada"), con las actuaciones del grupo "Beatriz" y "Top Líder".

Sábado 22

En el campo municipal de golf de Llanes, Torneo de golf "Bando de San Roque" (Memorial Miguel Concha Sampedro).

Domingo 23. Octava de San Roque

A las 18:00 h, en la capilla de San Roque, misa solemne en memoria de todos los difuntos del bando.

Sábado 29

A las 8:30 h., Peregrinación Jacobea Popular, desde la capilla de San Roque de Llanes hasta la ermita de San Roque de Queduru, en Nueva de Llanes (inscripciones en la caseta del bando a partir del día 17 de agosto). La "Bandina Los Muiles" amenizará con su música el final de la peregrinación en el campo de la capilla.

Noticias relacionadas

Lunes 31. Despedida de las fiestas

A las 21,00 h., Danza Prima en la plazuela de San Roque. a cuya finalización se servirá una chocolatada popular para terminar las fiestas de San Roque por este año.