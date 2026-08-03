Música en los Picos de Europa: Puertas de Cabrales da la campanada y acoge un festival rural este martes, de la mañana a la noche

Puertas de Cabrales no deja de sorprender. Este pequeño pueblo, que organiza desde hace 12 años el Puertas FilmFest, un prestigioso festival de cine independiente, ha convocado para este martes, víspera de las fiestas locales de Nuestra Señora de las Nieves, un minifestival de música.

La idea de los organizadores es "cambiar el concepto de fiestas de siempre", habitualmente con orquesta y Dj, e intentar ampliar la oferta cultural, ofreciendo conciertos desde por la mañana hasta por la noche. En esta primera edición de este festival rural en los Picos de Europa, que nace con vocación de continuidad, todos los grupos que actuarán en Puertas son asturianos.

"Axolotes mexicanos", durante un concierto en Villaviciosa. / V. Alonso

Desde la hora del vermú habrá música en el pueblo. Abrirá las actuaciones un cantautor, Fran Juesas, que interpreta versiones de grupos de música pop-rock actuales y clásicos, y también canciones propias. Desde la hora de la comida hasta que empiecen los conciertos de la tarde habrá un Dj. Las actuaciones comenzarán con el trio "Body and Soul". Después habrá un parón musical para proceder al ofrecimiento del ramu, y a continuación se reanudará la música con dos grupos punteros en la música indi-rock asturiana: primero los "Axolotes Mexicanos", y como cierre, "Staytons”.

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Las actuaciones se financiarán con las ventas del bar y con lo que aporten los negocios de Cabrales que quieran colaborar. No faltará la gastronomía. Habrá puestos de comida. Los organizadores han avisado a los responsables del festival de Pueblo en Pueblo para que acudan de otras localidades de Cabrales también con sus puestos de comida.