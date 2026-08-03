Pueblu exige descartar modificaciones en la parcela del Dover para no retrasar la aprobación del Plan General de Ribadesella
La reapertura del aparcamiento en ese terreno no debe ser una "moneda de cambio" para modificar la ficha urbanística y comprometer el PGOU, señala Ricardo Cangas
El grupo municipal Pueblu-Convocatoria por Ribeseya ha alertado sobre un posible retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribadesella si se introducen modificaciones en la parcela conocida como Dover, cuyo aparcamiento ha reabierto sus puertas para aliviar la movilidad estival hace unos días. Según Pueblu, que cuenta con un concejal en la Corporación, la ficha urbanística del Dover podría ser objeto de una modificación que, de realizarse, reabriría trámites ya cerrados y retrasaría un proceso que se arrastra desde hace décadas.
El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, alude a unas declaraciones del alcalde, Paulo García (PP), en el pleno del pasado 29 de julio, en las que deslizó la posibilidad de estudiar el traslado del porcentaje de Vivienda de Protección Oficial (VPO) fijado en la ficha de la parcela Dover a otra del mismo propietario. Trasladar esa reserva de Dover a otro suelo implicaría, por tanto, modificar las dos fichas afectadas: la de origen y la de destino, señala.
"Moneda de cambio"
Pueblu, que valora positivamente la reapertura del aparcamiento por el alivio que supone para la movilidad en la temporada de verano, defiende que la reapertura no puede convertirse en la puerta de entrada a condiciones que comprometan la aprobación del PGOU. Y exige al Alcalde que descarte de forma pública e inmediata cualquier modificación de la ficha urbanística de la parcela Dover, al considerar que esta sería una "moneda de cambio" en las negociaciones con la propiedad.
El PGOU se encuentra actualmente a la espera de un documento sectorial, cuya llegada está prevista para el mes de septiembre. Una vez que este documento se incorpore, el plan podría encarar su recta final. Sin embargo, cualquier modificación sustancial de las fichas urbanísticas en este momento, según Pueblu-Convocatoria por Ribeseya, podría obligar a reabrir trámites ya superados y, en el peor de los casos, obligaría a reiniciar el proceso, comprometiendo así un plan que el municipio lleva décadas esperando.
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