Juan José González se proclama campeón de Asturias de veteranos de bolo palma en Poo

La bolera de Poo acogió la fase final del Campeonato de Asturias de veteranos, organizada por la Peña Bolística La Mazuga, en una jornada marcada por la lluvia a primera hora de la mañana, circunstancia que condicionó el desarrollo de la competición.

Pese a las dificultades meteorológicas, el excelente trabajo de la P. B. La Mazuga, unido a la colaboración y comprensión de los jugadores, permitió que el campeonato se desarrollara con normalidad y concluyera sin más contratiempos, demostrando una gran capacidad organizativa para sacar adelante una competición de esta importancia.

El título fue para Juan José González, que se proclamó campeón con un total de 621 bolos, seguido de Manuel Berdial, con 577 bolos. Completaron los puestos de honor Francisco A. Morán, tercero, y Aquilino Blanco, cuarto.

Con este resultado, Juan José González, Manuel Berdial y Francisco A. Morán obtienen la clasificación para representar a Asturias en el Campeonato de España de veteranos, que también se celebrará en la bolera de Poo, un acontecimiento que volverá a situar al concejo de Llanes como referente del bolo palma nacional.

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La entrega de premios contó con la presencia de Iván Rivas, presidente de la Federación Asturiana de Bolos; Jaime Maimarán, miembro de la Delegación de Bolo Palma del Oriente; Mónica Remis, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Llanes; y David Peral, presidente de la P. B. La Mazuga, quienes felicitaron a los participantes y a la organización por el desarrollo del campeonato.