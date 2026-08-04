Rescatada una mujer que sufrió una caída de diez metros en un barranco de Llanes mientras practicaba la espeleología
La intervención se prolongó durante más de hora y media y la herida fue trasladada al HUCA
Una mujer resultó herida este lunes al precipitarse desde una altura aproximada de diez metros cuando practicaba una actividad en el espeleobarranco del Purón, en el concejo de Llanes. El suceso, que tuvo lugar en el tramo de salida de la cavidad, concretamente en el sendero de Pruneda, movilizó a los equipos de emergencia del Principado en una intervención que se prolongó durante más de hora y media.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 19:40 horas. De inmediato, se activó el protocolo y se movilizaron cinco efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Llanes, que se desplazaron hasta la zona con el furgón multisocorro y un vehículo ligero. Paralelamente, se informó al equipo de rescate del helicóptero medicalizado, aunque la aeronave se encontraba en esos momentos inmersa en otra operación de salvamento en el vecino municipio de Cabrales, en el parque nacional de los Picos de Europa.
Orografía compleja
La pericia de los bomberos y el conocimiento del terreno por parte del guía que acompañaba a la herida resultaron claves para agilizar el acceso. A las 20:12 horas, los rescatadores lograron contactar con el profesional y acceder al punto exacto donde se encontraba la víctima. Dieciocho minutos más tarde, a las 20:30, el equipo de rescate ya estaba facilitando la primera asistencia sanitaria en el barranco, procediendo a estabilizar a la mujer ante la complejidad de la orografía del lugar.
Una vez inmovilizada y atendida, los especialistas del SEPA iniciaron el delicado operativo de extracción y evacuación. A las 21:23 horas, la comitiva de rescate emprendió el traslado por carretera hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde la herida ingresó para ser sometida a una valoración más exhaustiva de las lesiones sufridas en la caída.
La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). El operativo, pese a la complejidad del escenario y la coincidencia con otra emergencia en la región, se saldó sin incidencias adicionales.
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