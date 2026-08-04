Rescate de montaña en los Picos de Europa: un varón tuvo que pedir ayuda al encontrarse agotado y no poder llegar al refugio de Jou de los Cabrones
El hombre fue localizado y trasladado a Poncebos con la ayuda del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)
Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado a un varón que se sintió indispuesto mientras hacía una ruta de montaña por la zona del Jou de los Cabrones, en el concejo de Cabrales, en el parque nacional de los Picos de Europa.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18:52 horas. En la llamada indicó que no podía continuar con la ruta y no podía llegar hasta el refugio del Jou de los Cabrones. Afirmó estar agotado. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada.
Una vez en la zona, los rescatadores atendieron al afectado al que dejaron en Poncebos a las 20:05 horas. Desde allí el grupo de rescate partió en dirección Llanes para atender el rescate de una mujer herida tras sufrir una caída en una cueva de espeleología.
La sala del 112 del SEPA informó de la intervención a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Cantabria y Castilla y León.
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