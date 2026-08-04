Ribadesella, tras la huella cultural de Manuel Fernández Juncos

Ribadesella homenajeó el domingo a uno de sus hijos más ilustres y desconocidos. Un centenar de senderistas participaron en la inauguración de la senda cultural Manuel Fernández Juncos con el fin de rendir homenaje al territorio vital que habitó, durante su niñez, este insigne escritor, nacido en Tresmonte en 1846, que emigró con 10 años a Puerto Rico y quien está considerado el gran impulsor para el español se mantuviera como idioma oficial en la isla, después del cambio de soberanía a EE UU en 1898.

Paulo García, alcalde de Ribadesella, fue el encargado de dar la bienvenida a los senderistas a la entrada de La Cuevona antes de atravesar la localidad Cuevas del Agua y caminar en paralelo al río Sella hasta llegar a Santiago, lugar de la primera de las seis paradas previstas, para dar a conocer el patrimonio cultural y natural de la zona. Allí Maxi González, integrante de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, mostró la casería adquirida por su abuelo Maximino González, tras regresar de Cuba, y donde construyó un chalet en 1932.

Castaños y robles

A continuación, iniciaron la ruta de los molinos bajo una agradecida sombra de castaños y robles antes de detenerse, a mitad del umbrío camino, en uno de los siete que se conservan y cuyos rodeznos eran movidos en tiempos pretéritos por el agua de la riega de Tresmonte, que separa los concejos de Ribadesella y Parres. Miguel Angel Rodríguez del Valle "Miguelín", nacido allí mismo en 1949, en la casería La Acebal, explicó la fuente de riqueza que representaban los molinos para los pueblos de la comarca y José Manuel Rodríguez, miembro de la Sociedad Etnográfica, informó sobre el funcionamiento de los mismos.

Al llegar a Tresmonte, aldea donde nació el escritor en 1846, los senderistas se agruparon en torno a los restos del solar de su casa natal ubicada junto a la capilla de San Agustín. Allí tomó la palabra María Blanca Fernández, sobrina biznieta del escritor, quien reivindicó el gran legado cultural de este indiano atípico que triunfó intelectualmente en la isla caribeña y fue el autor de la letra del himno nacional "La Borinqueña", siendo investido en 1916 doctor honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y en 1924 el Ayuntamiento de San Juan le otorgó el título de Hijo Adoptivo.

Emotiva carta manuscrita

Tomás Zaballos, yerno de José Antonio Llano Tirador, de 89 años, sobrino nieto de Juncos y uno de los últimos residentes en Tresmonte, leyó una emotiva carta manuscrita en la que describía como era la vida en 1950 con 115 vecinos en esta aldea que actualmente se encuentra despoblada.

Posteriormente, el centenar de senderistas siguió las huellas del escritor por el mismo camino que recorría, de niño, desde su casa familiar en Tresmonte hasta la escuela de Moru con parada intermedia en el alto del monte de Moru para admirar a la espalda los Picos de Europa y de frente una espectacular panorámica de la desembocadura del río Sella.

Parada para el bocadillo

En Moru, breve parada para comer el bocadillo antes de escuchar las interesantes explicaciones de Ana Fernández, presidenta de la asociación cultural Iglesia de Moru, sobre la historia y rehabilitación del templo de San Salvador, que alberga un valioso conjunto pictórico renacentista del siglo XVI recuperado por los vecinos.

Finalmente, José Antonio Somoano, integrante de la asociación cultural Amigos de Ribadesella, mostró la escuela en la que aprendió Fernández Juncos, entre 1852 y 1856, a leer y escribir y las cuatro reglas gramaticales, antes de emigrar en 1857, con diez años, a Puerto Rico. De Moru regreso a la Cuevona, punto de partida, tras pasar por Nocéu y recorrer un total de 11,6 kilómetros de la senda cultural guiada inaugurada en honor al ilustre escritor riosellano.

Preámbulo de los actos de 2028

Además de Paulo García, también completaron el recorrido, entre el centenar de senderistas participantes, Alejandro Criado, presidente de la asociación Amigos de Ribadesella, y Juan Carlos Cangas, presidente de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, entidades colaboradoras en la organización junto al Ayuntamiento riosellano.

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La inauguración de la senda representa el preámbulo de un denso programa de actividades que se desarrollarán en 2028 con motivo del centenario del fallecimiento del escritor y que serán organizadas por el Ayuntamiento de Ribadesella junto a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, el Gobierno del Principado de Asturias, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la asociación cultural Amigos de Ribadesella, la tertulia El Garabato, la Sociedad Etnográfica de Ribadesella y la asociación cultural Iglesia de Moru.