Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Fiesta junto al mar: Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina de Tereñes"

La fiesta continúa hoy con juegos infantiles e hinchables, reparto del bollu, el V Concursu de tortilles y postres, y tardeo

Fiesta de "La Santina de Tereñes".

Fiesta de "La Santina de Tereñes".

Ver galería

Fiesta de "La Santina de Tereñes" / L. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Tereñes (Ribadesella)

Con el mar como telón de fondo, la localidad de Tereñes, en Ribadesella, celebró ayer el primer día de las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina de Tereñes". Hubo pasacalles con una bandina de gaitas antes de la misa en la capilla local, a la que siguió la procesión, la subasta del ramu y la sesión vermú. Las celebraciones se reanudaron al anochecer, con una verbena amenizada por Pedro Bautista, "Pasito Show" y Dj Cardeo.

Tereñes celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, &quot;La Santina&quot; | L. M.

Tereñes celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina". / L. M.

La fiesta continúa hoy, a partir de las 17.00 horas, con juegos infantiles e hinchables gratis, reparto del bollu, el V Concursu de tortilles y postres, y tardeo amenizado por "Los Muiles" y "La Movida".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  4. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
  5. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
  6. Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia
  7. Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave

La oposición logra que se constituya la comisión para fiscalizar el contrato del agua después de medio año

La oposición logra que se constituya la comisión para fiscalizar el contrato del agua después de medio año

El despliegue de Valdés para afrontar las visitas por el eclipse: camas de albergue, zona de acampada, aparcamientos y puntos de observación concretos

El despliegue de Valdés para afrontar las visitas por el eclipse: camas de albergue, zona de acampada, aparcamientos y puntos de observación concretos

La sentencia que avala la compra del Cine Colón ya es firme: "Ahora toca mirar al futuro y restaurar el edificio"

La sentencia que avala la compra del Cine Colón ya es firme: "Ahora toca mirar al futuro y restaurar el edificio"

En imágenes: así trabaja el Centro de Tratamiento Integral de Pumarín, en Gijón

En imágenes: así trabaja el Centro de Tratamiento Integral de Pumarín, en Gijón

VÍDEO: El centro de Montevil refuerza la atención integral de las depresiones graves

La playlist

Minucias ceutíes

La penuria de los quemados

Tracking Pixel Contents