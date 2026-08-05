Fiesta junto al mar: Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina de Tereñes"

Con el mar como telón de fondo, la localidad de Tereñes, en Ribadesella, celebró ayer el primer día de las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina de Tereñes". Hubo pasacalles con una bandina de gaitas antes de la misa en la capilla local, a la que siguió la procesión, la subasta del ramu y la sesión vermú. Las celebraciones se reanudaron al anochecer, con una verbena amenizada por Pedro Bautista, "Pasito Show" y Dj Cardeo.

Tereñes celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, "La Santina". / L. M.

La fiesta continúa hoy, a partir de las 17.00 horas, con juegos infantiles e hinchables gratis, reparto del bollu, el V Concursu de tortilles y postres, y tardeo amenizado por "Los Muiles" y "La Movida".