Llanes inicia una investigación arqueológica "no invasiva" en Punta Jarri con tecnología de vanguardia
La arqueóloga Esperanza Martín dirige los trabajos, que buscan identificar estructuras y depósitos subterráneos con georradar
El Ayuntamiento de Llanes impulsa una investigación arqueológica no invasiva en Punta Jarri, o Punta de La Talá, enclave costero en el entorno de la villa llanisca. Las actuaciones, dirigidas por la arqueóloga Esperanza Martín, comenzaron ayer con una primera prospección con georradar, encaminada a detectar estructuras o depósitos subterráneos sin necesidad de alterar el terreno. Hasta allí se desplazó el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para observar el inicio de las actuaciones, pudiendo departir con el equipo que desarrollará las labores arqueológicas.
El entorno de Punta Jarri, también conocida como la Punta de la Talá, constituye un área de alto interés arqueológico debido a su ubicación estratégica en la costa cantábrica y a los indicios preliminares que sugieren la presencia de vestigios históricos.
Tecnologías no invasivas
La existencia de posibles estructuras o depósitos arqueológicos en la zona plantea diversas incógnitas sobre su naturaleza, cronología y relevancia histórica. Con el objetivo de resolver estas cuestiones y garantizar la protección y estudio del patrimonio cultural, el Ayuntamiento de Llanes ha considerado necesario abordar una serie de actuaciones arqueológicas que permitan obtener información precisa y fundamentada sobre este yacimiento.
El proyecto previsto para Punta Jarri combina tecnologías no invasivas de última generación con el objetivo de identificar, documentar y contextualizar los posibles restos históricos que podrían encontrarse en la zona, detectando la presencia de estructuras o depósitos arqueológicos subterráneos, delimitando con precisión las áreas de interés arqueológico para optimizar futuras intervenciones, y obteniendo una cartografía detallada del área que facilite la planificación de actuaciones futuras.
Actuaciones previstas
- Prospección con georradar multicanal para detectar estructuras o depósitos subterráneos sin alterar el terreno, proporcionando datos preliminares sobre la distribución y profundidad de los posibles restos.
- Análisis LiDAR, que permitirá obtener un modelo digital de alta resolución del relieve, identiﬁcando posibles alteraciones topográﬁcas asociadas a actividades humanas y delimitando así áreas de intervención prioritarias.
- Levantamiento microtopográfico, para generar una cartografía detallada que sirva de base para las actuaciones arqueológicas y la interpretación de los datos obtenidos mediante georradar y LiDAR.
En función de los resultados iniciales de esta investigación, podrá abordarse una segunda fase con prospecciones geofísicas adicionales o sondeos arqueológicos selectivos para recuperar materiales datantes. En todo caso, el enfoque metodológico elegido minimiza el impacto sobre el terreno y maximiza el rendimiento científico de los trabajos.
Declaraciones del Alcalde
En relación con esta iniciativa, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que el Ayuntamiento de Llanes reafirma "su compromiso con la investigación, protección y puesta en valor del rico patrimonio arqueológico del concejo, contribuyendo al conocimiento histórico y al enriquecimiento cultural del municipio".
El regidor ha señalado así mismo que "además, en un entorno como La Talá, que fue campo de batalla de la especulación en nuestro concejo, y que ahora, por el contrario, deseamos poner en valor investigando, y dando a conocer en su caso, su importancia histórica para la villa de Llanes y para el concejo".
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