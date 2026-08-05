Muere el guardia civil que mató a su exmujer durante un tiroteo en la Comandancia de Llanes

El agente destinado en Zamora que esta mañana mató a su exmujer en la Comandancia de la Guardia CIvil de Llanes falleció poco después del crimen como consecuencia de las heridas que sufría tras el tiroteo que tuvo lugar en las dependencias policiales. El funcionario, que se había divorciado de la víctima, acudió a la Comandancia a eso de la una y media de la tarde. En el suceso resultó además herido grave otro funcionario de la Benemérita, un teniente de Ribadesella que trató de proteger a la víctima acudiendo en su auxilio en cuanto se percató de lo sucedido. El suceso provocó una gran alarma en Llanes. Al parecer la pareja tenía tres hijos.

En su huída, el agresor (que está destinado en la Comandancia de Zamora) abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias policiales repeliendo estos dicha agresión. Fruto del intercambio, el autor de la agresión resultó herido muy grave, falleciendo después al no poder los sanitarios salvarle la vida.

Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.

Hacia el lugar se movilizaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos. Además del teniente de Ribadesella, hay otro agente herido.

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Los agentes serán ahora los encargados de investigar lo sucedido y de las posibles consecuencias judiciales que tenga la muerte de la agente. Se espera recibir en las próximas horas la autorización del juez de guardia que se haga cargo del caso para proceder al levantamiento de los cadáveres.