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Una muerta y al menos un herido por un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes

Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

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P. T. / R. D.

Alarma en Llanes tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.

Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.

Información en elaboración

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