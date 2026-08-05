La sentencia que avala la compra del Cine Colón ya es firme: "Ahora toca mirar al futuro y restaurar el edificio"

El litigio judicial en torno a la compra del Cine Colón por el Ayuntamiento de Cangas de Onís ha concluido. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que avaló la operación ya es firme, al no presentar el Grupo Municipal Vox recurso de casación. Finaliza así una "batalla" que durante más de un año ha condicionado uno de los proyectos culturales y patrimoniales más importantes para Cangas de Onís, el proyecto "estrella" del mandato.

La Justicia ha rechazado las pretensiones de Vox. El TSJA desestimó íntegramente en su día el recurso de apelación, confirmó el auto dictado por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Oviedo y avaló la actuación del Ayuntamiento. Los tribunales consideran ajustada a derecho la ejecución de la sentencia que había declarado "anulable" la operación mediante la subsanación del único defecto formal apreciado inicialmente: la falta de un informe del departamento de Patrimonio Cultural del Principado.

Condena en costas

Los jueces rechazaron todos los argumentos planteados por Vox: descartaron la supuesta vulneración de la cosa juzgada, negaron la caducidad del expediente, y rechazaron las restantes impugnaciones formuladas por Vox, formación a la que condenaron en costas. La renuncia de Vox a acudir al Tribunal Supremo supone el reconocimiento de que la vía judicial ha llegado a su fin. De este modo, tras agotar todas las posibilidades procesales a su alcance, la resolución es ya definitiva y confirma la legalidad de la actuación municipal.

No obstante, "el daño causado durante este tiempo es evidente", subrayó el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP). "La judicialización promovida por Vox ha supuesto un importante retraso para un proyecto estratégico. Mientras el Ayuntamiento trabajaba para devolver este edificio emblemático al patrimonio y al servicio de todos los vecinos, Vox optó por llevar el asunto a los tribunales, prolongando durante meses una incertidumbre que queda definitivamente despejada", añadió.

Tiempo perdido

Este retraso, según el regidor, ha impedido avanzar "con la normalidad deseada" en la rehabilitación y puesta en marcha de un espacio llamado a convertirse en un referente cultural, social y de dinamización del concejo. "Los vecinos no podrán recuperar el tiempo perdido como consecuencia de este proceso judicial", indicó el Alcalde. "El equipo de gobierno siempre defendió que la adquisición del Cine Colón respondía al interés general y que la actuación municipal se había ajustado a la legalidad. Con la sentencia firme, esa posición queda plenamente respaldada", subrayó.

"Ahora toca mirar al futuro. Con el procedimiento judicial definitivamente cerrado, el Ayuntamiento podrá centrar todos sus esfuerzos en impulsar la rehabilitación del Cine Colón y convertir este edificio en el espacio cultural que Cangas de Onís merece", apuntó el Alcalde.

"El proyecto seguirá adelante"

"Los vecinos pueden tener la tranquilidad de que la Justicia ha avalado la actuación municipal y de que el proyecto seguirá adelante con todas las garantías jurídicas", apuntó el alcalde cangués. "Frente a la política del bloqueo y la confrontación, el Ayuntamiento continuará trabajando para que el Cine Colón sea, cuanto antes, una realidad al servicio de todo el concejo", añadió González Castro.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís formalizó la compra del Cine Colón en septiembre de 2024, después de que el Pleno aprobara en julio la operación por 855.015 euros con los votos del PP y el PSOE, y la oposición de Vox. La adquisición fue recurrida por el único edil de Vox, al considerar que adolecía de un informe preceptivo del Consejo de Patrimonio Cultural.

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En julio de 2025, un juzgado de Oviedo declaró la compra anulable por esa omisión. El equipo de gobierno subsanó el defecto, incorporando al expediente un dictamen favorable de Cultura. Completado este trámite, la jueza desestimó en febrero de 2026 la petición de nulidad de Vox, resolución que el TSJA confirmó, poniendo fin al contencioso.