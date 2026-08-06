Un doloroso minuto de silencio en toda Asturias por Laura Cruz, la guardia civil asesinada en Llanes: “Todo el pueblo está indignado y en shock”

Emoción a flor de piel en Llanes, tras el minuto de silencio celebrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento en recuerdo a Laura Cruz, guardia civil asesinada ayer por su exmarido en las dependencias del cuerpo en la capital llanisca. Miembros de la corporación, guardias civiles, trabajadores municipales y amigos recordaron en silencio a Cruz tras la convocatoria de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que citó este homenaje en cada uno de los 78 ayuntamientos asturianos. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y el líder de la oposición municipal, el socialista Óscar Torre

Durante el doloroso minuto de silencio, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, expresó su consternación ante el suceso: “Queremos mostrar el estado de shock y la indignación de todo un pueblo ante unos hechos que son una lacra de nuestra sociedad”. Tras esto, dedicó unas palabras a los tres hijos que tenía Laura Cruz Vega, mencionando que las administraciones públicas deben demostrar que son un Estado “decente y sensible, acompañando a estos menores el tiempo que sea necesario para poder amortiguar un poco esta barbaridad que tienen que cargar para siempre”. El alcalde de Llanes también se refirió al problema de la violencia de género en el país, mostrando su deseo de que la sociedad “avance para solucionarlo”, y de que llegue el día en que no sea “una realidad diaria que nos afecta, sino un tema del pasado”.

Los guardias civiles y las autoridades presentes, durante el aplauso posterior al homenaje en Llanes / R. Díaz/LNE

Por su parte, el secretario general del PSOE de Llanes y portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torre, compartió el pesar del alcalde: “Siempre pensamos que una cosa así no nos va a tocar, y nos ha tocado muy cerca”. Torres hizo un llamamiento de unión a las fuerzas políticas, pidiendo que “todas, independientemente de ideologías, tienen que tener un objetivo claro, la tolerancia cero a este tipo de actos”. Sobre la víctima, el secretario general del PSOE de Llanes declaró que la conocía personalmente: “Coincidíamos bastante, sobre todo en el supermercado”. Y añadió que era una chica “muy maja, que participaba en la vida del pueblo, en el deporte; es una pena”.

La concentración comenzó a las 12 del mediodía, momento en el que los guardias civiles del cuartel llanisco fueron recibidos por las autoridades y se incorporaron a la manifestación de duelo. Las muestras de cariño durante el tributo fueron incontables, dejando sensiblemente emocionados a varios de los asistentes. Tras el silencio, el acto finalizó con otro minuto más de aplausos y abrazos dirigidos a los guardias civiles allí presentes.

R.D.

Asimismo, se siguen sucediendo las muestras de cariño en el altar improvisado en la entrada del ayuntamiento llanisco, donde cada vez hay más velas y flores y permanecen colgadas camisetas de los equipos de rugby y baloncesto que entrenaba Laura Cruz, con su nombre y el de sus hijos.

Las escenas se repitieron en muchos ayuntamientos asturianos, donde los guardias civiles se sumaron a las autoridades políticas para mostrar su tremendo pesar por el terrible asesinato ocurrido en el puesto de la Guardia Civil en Llanes, donde también murió Dámaso F. S., el autor del crimen, tras ser neutralizado por otro guardia civil cuando trataba de huir. En Gijón, el minuto de silencio se guardó justo antes de la ofrenda florar a Jovellanos, en la plaza del Seis de Agosto.