"Si la planta de biogás de Arenas se hace será con todas las garantías", afirman los promotores del proyecto

"Si la planta de biogás se hace será con todas las garantías", destaca Juan Gutiérrez, cofundador junto a Verónica Menéndez de Agrolinera, la empresa que impulsa en Cabrales el proyecto "Pescandi Circular", que está generando debate en el concejo por el rechazo de una asociación vecinal. "El mensaje para las personas que están preocupadas es que somos gente seria y preparada, y que estamos siguiendo todos los pasos administrativos y técnicos necesarios para hacer un proyecto que cree valor en el territorio con seguridad para las personas y el medio", señala.

Gutiérrez explica que "Pescandi Circular" va más allá de construir una planta de biogás, aspecto que está centrando la controversia. "El nuestro no es un proyecto energético, sino un modelo necesario para garantizar el futuro del queso de Cabrales", subraya. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de los queseros, el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Agricultura, nace para dar respuesta a un reto, a un "problema real": la gestión de los sueros y los purines que generan la actividad quesera y la ganadería, pilares de la economía local junto con el turismo.

Un sistema "exportable"

El proyecto, en su conjunto, busca hacer compatible "el futuro del sector primario con el bienestar vecinal y el desarrollo turístico". Para ello, la empresa propone un sistema de recogida digitalizada, trazable y controlada que permite valorizar los subproductos queseros y ganaderos en origen. Un sistema que juzgan "exportable" a otras partes del mundo con problemas similares en materia de gestión de residuos y desafíos crecientes en materia de sostenibilidad y cumplimiento normativo. "Somos los primeros interesados en que este proyecto funcione bien y beneficie a todos, porque es nuestra carta de presentación", destaca Gutiérrez.

Juan Gutiérrez junto a un punto de análisis instalado en una quesería de Arenas. / Ramón Díaz

Los responsables de Agrolinera, que diseña y fabrica los equipos que se instalan en las explotaciones y queserías, tienen amplia experiencia en Estados Unidos y China y regresaron a Asturias para aplicar sus experiencias y "aportar soluciones reales a problemas reales de nuestro medio rural. Este es un proyecto de Asturias para el mundo, en el que Cabrales es protagonista".

"Una solución integral"

Por un lado, el lactosuero, subproducto abundante en las queserías, plantea problemas de gestión. Su elevada carga orgánica puede generar impactos en el medio si no se trata adecuadamente. Por otro, los purines ganaderos requieren un manejo específico para evitar la contaminación de suelos y acuíferos cuando el suelo es limitado.

Agrolinera plantea "una solución integral" que permitiría no solo gestionar estos residuos, sino también aprovechar parte de ellos –por ejemplo, para fabricar estructurantes para mejorar suelos–, y obtener un beneficio energético con el resto: los vecinos y negocios de Arenas tendrían descuentos en la factura de la luz por la aportación de la electricidad producida en la comunidad energética que integra la instalación.

Un proyecto en tres fases

Pero los promotores insisten en que la planta no es el único componente de la iniciativa, ni el punto de partida, ni su finalidad, sino la consecuencia de haber resuelto antes la recogida. La digitalización de los procesos, la trazabilidad de los residuos y la capacidad de generar datos útiles para la toma de decisiones constituyen, según sus impulsores, el verdadero valor diferencial del proyecto. "La bioenergía es una parte de la economía circular, no su objetivo, y una instalación de este tipo solo se sostiene en coherencia con el territorio del que forma parte", apuntan los promotores del proyecto.

"Pescandi Circular" se desarrolla en tres fases. La primera consiste en la instalación de un prototipo de recogida y análisis comunitario para las queserías. Esta fase ya ha demostrado su viabilidad en Tielve, donde funciona un punto de recogida y se ha dado solución a la problemática de los sueros de las nueve queserías de esa localidad y de Sotres, en el interior del parque nacional de los Picos de Europa. Este dispositivo permite cuantificar con precisión la generación de subproductos.

La segunda fase consiste en la extensión de la recogida de sueros a otras zonas con equipos individuales en otras queserías, de los que se ya se están desplegando los tres primeros. La tercera, y la que ha centrado el foco de atención ciudadana, es la construcción de una planta de biogás en Arenas, que trataría y generaría energía también a partir de los residuos ganaderos y de los sueros no aprovechables para otros fines.

Una planta pequeña

En cuanto al tamaño, la planta de biogás proyectada en Arenas, según los responsables de Agrolinera, no sería comparable a las grandes instalaciones industriales. Un ejemplo: tendrá una capacidad máxima para tratar 99 toneladas de residuo al día, mientras que la existente en Navia esta dimensionada para unas 1.151 toneladas cada día.

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Respecto al proceso de tramitación de la planta de biogás, principal preocupación de los opositores al proyecto, los promotores afirman que se están cumpliendo escrupulosamente todas las fases requeridas por la Administración. La evaluación de impacto ambiental, los informes sectoriales y los trámites urbanísticos forman parte de un procedimiento que, según indican, se está siguiendo "con rigor". El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico necesario y se aplican las mejores prácticas del sector, finalizan los promotores.