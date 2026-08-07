La Asociación La Atalaya de Llastres, galardonada con el premio Manín de Honor 2026

La Asamblea General del Coro Manín de Llastres acordó el pasado martes, 4 de agosto, conceder el Manín de Honor de este año a la Asociación La Atalaya de Llastres. El reconocimiento, que recae sobre la entidad cultural y deportiva de la localidad marinera asturiana, se produjo tras un proceso de votación que culminó con la elección unánime de la candidatura.

El galardón, que otorga anualmente el Coro Manín, se decidió mediante cinco rondas de votaciones secretas y eliminatorias entre las candidaturas presentadas a lo largo del año. En este proceso participaron personas y entidades que habían sido propuestas, y finalmente la Asociación La Atalaya obtuvo el respaldo de todos los asistentes a la asamblea.

La entrega, el día 22

La entrega del Manín de Honor 2026 tendrá lugar el próximo 22 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de Llastres. El acto, que se enmarca en la víspera de la Fiesta de San Roque, incluirá el tradicional concierto que el Coro Manín de Llastres ofrece cada año con motivo de estas celebraciones.

La asociación distinguida desarrolla su actividad en el ámbito cultural y deportivo, con un carácter no lucrativo que orienta su trabajo a la dinamización social de la villa. Entre sus cometidos se encuentra la recuperación de tradiciones locales y la organización de festividades en colaboración con vecinos y comercios del municipio.

La entidad asume la coordinación de eventos destacados del calendario local, como las Fiestas del Carmen en julio, que incluyen procesión marinera, sardinadas y verbenas, y las Fiestas de San Roque en agosto. Además, promueve actividades vinculadas al carnaval, con especial atención al Antroxu de Llastres y a celebraciones infantiles, y organiza eventos en fechas señaladas como Halloween o la Cabalgata de Reyes.

Proyectos culturales

La financiación de sus proyectos culturales se sustenta, entre otras vías, en la venta de lotería y participaciones navideñas, una práctica tradicional que la asociación mantiene para costear sus iniciativas. La comunicación con los vecinos se articula a través de perfiles en redes sociales, donde la asociación publica calendarios de eventos y avisos de interés vecinal.

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La Asamblea General del Coro Manín destacó la implicación de los miembros de la Asociación La Atalaya, un grupo de personas jóvenes de Llastres que dedican tiempo a la organización de actividades lúdicas y creativas. El galardón reconoce así el esfuerzo de una entidad que, según señalaron desde el Coro Manín, contribuye a animar la vida de la villa y de sus visitantes.