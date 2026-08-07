Colunga concentra en cinco días talleres de sidra, música, teatro y poesía visual en sus núcleos rurales

El concejo asturiano de Colunga concentra en la segunda semana de agosto una programación cultural que combina la tradición sidrera, la reflexión sobre el futuro rural, la música, las artes escénicas y la poesía visual. Las actividades, que se extienden desde el lunes 10 hasta el viernes 14, forman parte de los XXXI Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies, de la 4ª Ronda "Rulando en clave cultuRAL" y del Circuito "Asturies, Cultura en Rede", una iniciativa promovida y financiada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

El ciclo arranca el lunes 10 de agosto en el Centro Social "Antiguas Escuelas" de la localidad de Sales, donde el taller "Mayando entiéndese la xente" acercará a los participantes al proceso de elaboración de la sidra de forma práctica. Impartido por Pablo Nieda, la actividad emplea llagares en miniatura con capacidad para cinco kilos de manzana. La inscripción, de carácter gratuito, ya ha cerrado el plazo con 23 personas confirmadas. La sesión está prevista de 18:00 a 19:30 horas.

"El renacer de la ruralidad"

Al día siguiente, martes 11 de agosto, la Sala Loreto de Colunga acogerá a las 19:30 horas la conferencia "El renacer de la ruralidad", organizada por la Asociación Amigos del Concejo de Colunga. El ponente será Pablo Priesca, experto en Nuevas Tecnologías y Medio Rural y exdirector del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC). Priesca ha resumido el contenido de su intervención como una "crónica de un abandono estratégico entre la regulación, la burocracia, el ecologismo urbano, los incendios y la esperanza de futuro", según recoge la nota informativa.

La oferta musical llega el jueves 13 de agosto con la clausura de la 25ª edición del Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle "Musicalle". La banda "Querida Margot" actuará a las 20:00 horas en el Parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga, junto a la Oficina de Turismo. El grupo, formado en 2022, presenta su segundo disco de estudio, "Deuce", una producción a cargo de Héctor Tuya que, según la información facilitada, consolida el sonido y la identidad de la banda. El quinteto está compuesto por Nacho Fuente (voz y guitarra), Yago García (guitarra), Mike Rodríguez (bajo), Carlos Fuente (batería) y Guille Domínguez (piano). Ambos hermanos Fuente, Nacho y Carlos, son naturales de Colunga y fueron alumnos de la Escuela Municipal de Música del concejo, según destaca la nota.

Dos propuestas escénicas

El viernes 14 de agosto la programación se duplica con dos propuestas escénicas en diferentes localidades. A las 19:00 horas, la compañía ElektraFiktion teatro representará "Cuentos y sidra baxo'l pomar" en La Isla, junto al centro social "La Escuelina". Se trata de un cuentacuentos teatralizado dirigido a público infantil y familiar cuyo hilo conductor es el proceso de elaboración de la sidra casera. La obra, dirigida por Rosa Ana Muñoz e interpretada por ella misma junto a Vanesa González, sitúa la acción en una aldea asturiana donde dos hermanas, Félixa y Felisa, mayan sidra mientras relatan historias vinculadas a la manzana y la tradición sidrera.

Esa misma tarde, a las 21:30 horas en la plaza de Carrandi, la Compañía del Alba pondrá en escena "Quixote", un espectáculo dirigido e interpretado por Carlos Alba, conocido artísticamente como "Cellero". La función, que también se enmarca en el Circuito Asturies, Cultura en Rede en su modalidad de Literatura, recupera las narraciones insertas por Miguel de Cervantes en "El Ingenioso Hidalgo de La Mancha". Alba interpreta tanto los cuentos populares adaptados por el autor como las pequeñas novelas pastoriles de amores, acompañando su relato con versos y coplas cantadas al son del rabel, a la manera de los juglares.

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"Libro de oraciones"

Completa la oferta cultural la exposición "Libro de oraciones" de Carmen Santamarina, que permanecerá abierta en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga del 6 al 20 de agosto, en horario de 17:30 a 19:30 horas de lunes a viernes. La muestra, integrada también en el Circuito Asturies, Cultura en Rede, presenta una serie de collages realizados con fotografías antiguas en impresión Glicée, pintura, pan de oro y objetos. La artista parte de los versos de la monja y poeta mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz para construir su "relato" visual, en el que continúa su indagación sobre la condición de mujer, según explica la nota. El día 17 de agosto a las 17:30 horas, la propia Santamarina ofrecerá una visita guiada a la exposición.