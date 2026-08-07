Joaquín Pixán estrena "El pericote, un canto", este sábado, en el Casino de Llanes
La obra musical del tenor lírico busca rescatar la dimensión emocional y el arraigo territorial del baile por antonomasia del concejo llanisco
El Casino de Llanes se convertirá este sábado, a las 19:30 horas, en el escenario del estreno de "El pericote, un canto," una composición musical con la que el tenor lírico Joaquín Pixán aborda, desde la canción, una de las danzas más arraigadas en la memoria colectiva de Asturias. El músico, acompañado al piano por Eve Kerloc'h, presentará una obra de texto y música propios, concebida como un homenaje a un baile centenario que ha sobrevivido a través de generaciones y que forma parte indisoluble de la identidad llanisca.
La elección del lugar no es casual: Llanes custodia una de las variantes más reconocibles del pericote, una danza que, cuando suena, despierta el impulso del baile y convoca la fiesta, pero que también arrastra consigo una carga simbólica vinculada a la esencia ancestral del territorio. Se trata, en su origen, de una danza de cortejo, y esa dimensión emocional, tanto en su significado pasado como en su vigencia presente, es precisamente la que Pixán ha querido rescatar en forma de canción.
Un baile que trasciende fronteras
"El pericote, un canto" se presenta como una nueva aportación a la canción popular asturiana, con una orientación particular hacia el Oriente, aunque el baile trasciende las fronteras comarcales. El pericote se baila, en múltiples variantes, en Cabrales, Ponga y Amieva, y también se extiende a Cantabria, lo que evidencia su arraigo en un territorio más amplio. La obra de Pixán, tal como señala el autor, emplea un lenguaje elaborado y una idea compositiva artística, y su aspiración es que este homenaje sonoro logre popularizarse y termine formando parte de las celebraciones en las que el pericote sea el protagonista.
El origen del nombre de esta danza se remonta, según la tradición, a tres mujeres que, ataviadas con vestimenta masculina, recibían el apelativo de "pericos" y bailaban portando sombrero de copa. Con el tiempo, el baile experimentó una transformación: aquella formación simple de tres bailarinas se convirtió en una danza grupal, y el acompañamiento musical también mutó. El tambor y la pandereta dieron paso a la gaita y las castañuelas, instrumentos que hoy se asocian de manera natural a esta tradición. Ahora, a esa evolución instrumental se suma una canción dedicada en exclusiva al pericote.
El pericote, un canto
Letra y música de Joaquin P. Fuertes
Pericote llanisco,
tienes aire ancestral,
porque hay en tu danza
los aires del ritual.
Y la luz que te guía
vela el alma del mar,
protegiendo al marinero
que arriesga en su afán.
En el giro que trazas
vuelve el tiempo a sonar,
como un eco antiguo
que no cesará jamás.
En la rueda que formas
bajo el cielo y la sal,
late un pulso secreto
de raíz y de hondura.
Cada paso que marcas
vuelve a comenzar,
y en su ritmo perdura
lo que no morirá.
Y en tu canto se alzan
tradición y verdad,
como un latido eterno
de la tierra y la mar.
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