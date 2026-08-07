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Peñamellera Baja supera los 160.000 euros en inversión para dinamizar el deporte local

Las obras en el polideportivo municipal de Panes, con una inversión de 75.000 euros, se complementan con mejoras en el campo de fútbol y los vestuarios

Maqueta del polideportivo de Panes.

Maqueta del polideportivo de Panes. / A. P. B.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Panes (Peñamellera Baja)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha puesto en marcha un ambicioso paquete de actuaciones destinado a fomentar las actividades deportivas en el municipio, con una inversión global que supera los 160.000 euros, según ha podido conocer este periódico.

Durante esta primera quincena de agosto se están ejecutando las obras más destacadas. La principal partida se centra en la sustitución de la cubierta y diversas mejoras en el polideportivo municipal, que supondrán un desembolso de más de 75.000 euros. Para esta intervención, el Consistorio cuenta con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias, que aporta 22.000 euros a través de la convocatoria de ayudas del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, y otros 13.500 euros procedentes de la convocatoria de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes.

Mejoras en el campo de fútbol

En paralelo, y en virtud del convenio de colaboración con el Club Deportivo Peñamellera, se están abordando las mejoras necesarias en el campo de fútbol y los vestuarios. Estos trabajos incluyen la renovación del alumbrado, con la sustitución de las actuales luminarias por proyectores LED, la mejora de la instalación eléctrica, trabajos de pintura y los desplazamientos necesarios para su ejecución.

El impulso municipal también alcanza a distintas entidades deportivas y culturales del concejo. Se han firmado convenios con la Peña Bolística Peñamellera, con la Agrupación Tina Mayor Deva para la organización del descenso internacional del río Deva en piragua, y con la Peña Barcelonista Peñamellera para el torneo de fútbol sala de San Roque. Asimismo, el Ayuntamiento patrocinará el concurso de bolo palma de San Cipriano.

Subvenciones Leader

Por otro lado, el Consistorio ya ha presentado la documentación para concurrir a la convocatoria de subvenciones del programa LEADER, con el objetivo de financiar un proyecto de construcción de una pista de pádel en la zona colindante al polideportivo municipal. A esta relación de apoyos se suma también el convenio firmado con la Peña Bolística La Cortina.

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