Piloña habilita un aparcamiento para más de 200 vehículos en el centro de Infiesto

La villa de Infiesto ha ampliado su oferta de estacionamiento con la apertura de una nueva zona de aparcamiento en una parcela de 5.000 metros cuadrados. El espacio, conocido como "El Cercado", está situado en una ubicación céntrica, con acceso directo desde la plaza de La Benéfica, frente a la residencia del ERA. La iniciativa, que se materializa tras varios meses de gestiones y la resolución de los trámites legales pertinentes, dota al municipio de una capacidad para albergar a más de 200 vehículos.

El nuevo equipamiento no es fruto de una adquisición municipal, sino de un acuerdo de cesión temporal. Los propietarios de la finca han cedido el terreno al Ayuntamiento de Piloña mientras no se promueva un desarrollo urbanístico sobre la misma. Esta fórmula, habitual en la gestión de suelos en espera de transformación, permite al consistorio habilitar un servicio público sin la inversión que supondría la compra del terreno, a la vez que mantiene la parcela en un estado de uso que evita su degradación.

Acceso más ágil

Con esta actuación, el equipo de gobierno local busca facilitar la movilidad en el casco urbano, un asunto recurrente en las localidades que combinan la vida cotidiana con un flujo constante de visitantes. El objetivo declarado es permitir un acceso más ágil tanto a los vecinos del municipio como a los foráneos que se acercan a Infiesto. La medida incide de manera directa en el pequeño y mediano comercio de la villa, un sector que depende en buena medida de la facilidad de estacionamiento para atraer y retener a sus clientes.

El aparcamiento, que ya se encuentra en funcionamiento, tiene la particularidad de ser gratuito y de permanecer abierto todos los días del año. Esta característica lo diferencia de otros espacios de estacionamiento regulado y lo convierte en un recurso permanente para la movilidad local. La decisión de no establecer un horario de cierre ni una tarifa sugiere que el Ayuntamiento otorga prioridad a la fluidez del tráfico y a la comodidad del usuario por encima de la posible recaudación, al menos durante el periodo que dure la cesión de la parcela.

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"Una necesidad estructural"

El desarrollo de esta infraestructura responde a una "necesidad estructural" en una villa que, por su condición de cabecera de concejo, concentra servicios y actividad comercial. La disponibilidad de estacionamiento en el centro es a menudo un factor limitante para el desarrollo económico local, y esta nueva dotación, aunque provisional, alivia la presión sobre el espacio público.