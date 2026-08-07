El PP exige un estudio de seguridad integral para la Ruta del Cares tras el nuevo desprendimiento, que provocó dos heridos

La seguridad en la Ruta del Cares ha vuelto al centro del debate político tras registrarse un nuevo desprendimiento, que provocó heridas a dos mujeres. La diputada del Partido Popular (PP) Sandra Camino, portavoz de Turismo del grupo parlamentario, ha exigido este viernes al Gobierno del Principado que aborde de manera preventiva el estado de conservación de esta senda, situada en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa, y del conjunto de rutas de la comunidad, y ha criticado la estrategia de respuesta del Ejecutivo autonómico, al que acusa de reaccionar solo después de que se produzcan los incidentes.

La petición se produce en un contexto de cierta tensión política, ya que, según ha recordado la propia Camino en declaraciones realizadas en Poncebos, a los pies de la ruta, el PP ya había presentado hace unos meses una iniciativa parlamentaria para elaborar un inventario y un estudio integral de las principales sendas asturianas. La propuesta, que incluía a la Ruta del Cares, fue rechazada entonces por el Gobierno. "Hoy estamos aquí porque un nuevo desprendimiento vuelve a demostrar que aquello no era una alarma injustificada, sino un problema real de seguridad", ha señalado la diputada, que ha estado acompañada por el concejal y portavoz del PP en Cabrales, Francisco González.

Conservación y seguridad

El objetivo de la moción original, según la portavoz popular, era garantizar la conservación y la seguridad del conjunto de los itinerarios para que sigan siendo un "reclamo turístico" y puedan recorrerse con las "máximas garantías". Sin embargo, la diputada ha lamentado que la decisión del Gobierno de turno fuera desestimar la propuesta, una postura que la parlamentaria socialista calificó en su momento de "oportunista", argumentando que no era necesario un estudio general porque lo prioritario era actuar sobre los puntos críticos, una labor en la que, según defendió, el Ejecutivo ya estaba trabajando.

Para Camino, el reciente desprendimiento, que se suma a otros registrados el pasado año, evidencia las carencias de ese enfoque. "La peor política es esperar al próximo desprendimiento para volver a discutir lo mismo", ha advertido, incidiendo en que "abrir no es lo mismo que solucionar". La dirigente del PP ha reclamado que se estudie el recorrido completo de la senda, se identifiquen los puntos de riesgo, se establezcan medidas preventivas y se diseñe un protocolo de actuación claro. En su opinión, los hechos corroboran que existen "inconvenientes o contratiempos" en las sendas turísticas que deben abordarse de forma estructural.

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Planificación y prevención

La diputada popular ha instado al Ejecutivo autonómico a explicar su estrategia en materia de seguridad para estos espacios y a concretar si dispone de un sistema de evaluación, seguimiento y control de los riesgos en las rutas de mayor afluencia. "Los asturianos y los miles de visitantes que cada año recorren estos espacios merecen respuestas, planificación y prevención, no improvisación", ha subrayado. Con este nuevo incidente, Camino ha concluido su intervención esperando que el Gobierno "no necesite un tercer aviso para asumir una responsabilidad que debe afrontar ya".