El Ayuntamiento de Cangas de Onís pone en marcha un taller de empleo con una inversión superior al millón de euros y 40 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha presentado oficialmente el Taller de Empleo “Sostenibilidad y Población V”, dando la bienvenida a los alumnos-trabajadores que formarán parte de esta nueva edición de un programa que se ha consolidado como una de las principales herramientas de formación, empleo y desarrollo rural del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión total superior al millón de euros, alcanzando los 1.002.534 euros, de los cuales 977.534 euros proceden de la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, mientras que el Ayuntamiento de Cangas de Onís aporta 25.000 euros para completar la financiación.

Políticas activas de empleo

Esta importante inversión pública permitirá crear 40 puestos de trabajo directos, integrados por 34 alumnos-trabajadores, que durante un año combinarán formación y empleo remunerado, y 6 profesionales encargados de la dirección, administración y docencia del proyecto.

Se trata de una "apuesta decidida" del gobierno local, que encabeza José Manuel González (PP), por las políticas activas de empleo, dirigida a personas desempleadas mayores de 30 años, que además de obtener una cualificación profesional mediante certificados de profesionalidad, adquirirán experiencia laboral real desarrollando actuaciones de gran utilidad para el concejo.

Mejora en el patrimonio

El Taller de Empleo no solo persigue mejorar la empleabilidad de sus participantes, sino también ejecutar actuaciones que dejarán una mejora permanente en el patrimonio natural, forestal y arquitectónico de Cangas de Onís, apuntan los dirigentes locales.

El módulo de Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes actuará en numerosos espacios del concejo mediante la adecuación y mantenimiento de parques, jardines, senderos rurales y fluviales, caminos, accesos a núcleos rurales y márgenes de ríos. También se mejorarán los entornos de escuelas rurales, centros sociales, lavaderos, fuentes, abrevaderos y capillas, además de continuar las actuaciones en las zonas verdes del entorno de Covadonga y su Santuario.

Rehabilitación de la escuela de Onao

Los trabajos incluirán labores de desbroce, limpieza, plantaciones, reposición de vegetación, instalación de mobiliario urbano, mejora de infraestructuras verdes y actuaciones destinadas a incrementar la seguridad, la accesibilidad y la calidad paisajística de estos espacios, favoreciendo tanto el disfrute de los vecinos como de los miles de visitantes que recibe el municipio cada año.

Uno de los proyectos más destacados será la segunda fase de rehabilitación de la antigua Escuela Rural de Onao. Tras una primera actuación en la fachada realizada en un proyecto anterior, esta edición permitirá rehabilitar completamente la cubierta del edificio, una intervención imprescindible para garantizar su conservación y avanzar hacia su recuperación integral. El objetivo final es convertir este inmueble en un espacio al servicio de los vecinos, como sede social y centro de convivencia, recuperando un edificio de gran valor histórico y etnográfico para el concejo.

Objetivo, fijar población

La actuación, según el equipo de gobierno, permitirá conservar el patrimonio rural, dinamizar la vida social de la localidad y contribuir a fijar población en el medio rural mediante la mejora de los servicios comunitarios. El tercer módulo desarrollará actuaciones en diferentes zonas forestales del concejo, especialmente en La Cuesta de Cangas y la Montaña de Covadonga.

Los alumnos realizarán trabajos de replantación con especies autóctonas, creación de bosquetes, mantenimiento de masas forestales, limpieza de montes y sendas, apertura y recuperación de caminos, construcción y reparación de cierres y cercados, labores de poda y apeo controlado, así como actuaciones encaminadas a mejorar la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios forestales.

"Una inversión histórica"

Estas intervenciones contribuirán a conservar uno de los principales patrimonios naturales del municipio, mejorando además los espacios destinados al senderismo, al uso ganadero y al turismo de naturaleza. Durante el acto de presentación, el Ayuntamiento destacó que este Taller de Empleo representa mucho más que un programa formativo. Supone ·una inversión histórica de más de un millón de euros que generará empleo, mejorará la cualificación profesional de 22 personas desempleadas y permitirá ejecutar actuaciones que tendrán un impacto duradero sobre el patrimonio natural, el paisaje y las infraestructuras públicas del municipio", según los dirigentes municipales.

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Con este nuevo proyecto, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma su compromiso con las políticas activas de empleo, la lucha contra la despoblación y el desarrollo sostenible del medio rural, consolidando una trayectoria de éxito en la gestión de programas de empleo-formación que, edición tras edición, generan oportunidades para las personas y mejoran la calidad de vida de todos los vecinos.