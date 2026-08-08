El caballo más antiguo de Asturias se deja ver como nunca en Infiesto

El asturcón, la raza asturiana de caballos salvajes pequeños, de color oscuro y carácter fuerte, que lleva galopando por el norte de la Península desde hace más de 2.000 años, tiene hoy una nueva "casa" en las inmediaciones de Infiesto (Piloña). Se trata del Centro de Interpretación del Caballo Asturcón, un espacio al que los visitantes podrán acercarse para observar los ocho ejemplares de esta emblemática especie que allí se encuentran. Armando Gutiérrez Cantora, vecino de Biedes y concejal de Ganadería y Agricultura de Piloña, lleva haciéndose cargo de esos caballos desde el año 2013.

“El tema del asturcón tiene tirón”, comenta Gutiérrez. Antes los caballos se encontraban en libertad en Cayón, un monte de unos 550 metros de altitud situado al norte de Infiesto: “Cuando la gente subía al monte y los veía le gustaba, pero claro, hay algunos días los ves y otros no. Entonces se nos ocurrió bajarlos a esa finca, a mí me parece algo muy bonito”.

Armando Gutiérrez Cantora con un asturcón. / M. G.

El concejal se confiesa un apasionado de esta especie autóctona: “Son animales muy listos, y muy nobles una vez que te haces a ellos, aunque sean salvajes. También tienen un paso muy guapo, diferente al de los demás caballos; cuando trotan levantan las patas del mismo lado a la vez”. Este modo de caminar particular, sobre el que ya escribieron los romanos hace más de dos milenios, se llama ambladura o paso de andadura.

El centro se encuentra junto a la piscifactoría de Infiesto, entre la capital piloñesa y el pueblo de Espinaréu. Los caballos están en una finca de unas tres hectáreas, rodeada por un camino circular que tiene algunos bancos y tres carteles explicativos sobre la especie. Es una visita gratuita que, actualmente, no cuenta con la posibilidad de contar con un guía: “No lo descartamos para el futuro pero de momento no”, explica el concejal, subrayando que es un sitio “muy accesible para que puedan venir grupos o colegios a ver los caballos”.

Una hembra de asturcón y su cría, en el centro piloñés. / M. G.

A pesar de que ahora se encuentren en ese terreno, Gutiérrez también menciona la importancia de que estos animales no pierdan el contacto con la fauna salvaje: “En algunas épocas del año que sea temporada baja contamos con devolverlos a Cayón durante un tiempo, creo que es bueno que estén en libertad en su hábitat, para que no pierdan el instinto que tienen. Ellos, al final, son del monte".

El asturcón, además de ser un emblema de toda Asturias, lo es en especial del concejo de Piloña. Armando Gutiérrez remarca que cree que este nuevo centro será un atractivo tanto para locales como para visitantes de la zona: “Cuando estaban por el monte vino gente de muchos lugares para verlos, así que ahora, ¿por qué no?”.

Varios asturcones en el centro de interpretación. / M. G.

El edil también recuerda los años en los que la especie estuvo cerca de desaparecer, en la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, subrayando la acción de asociaciones como ACAS (Asociación Conservadora del Asturcón del Sueve) para conservar esta raza de caballos única: “Son animales durísimos; si llegaron a estos tiempos es por algo”.

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Sobre el futuro del centro, Gutiérrez admite que no hay nada planeado, pero sí comenta que, como apasionado de las especies autóctonas, le gustaría traer alguna más: “Si esto funciona, hay cabida para muchas cosas: alguna pita pinta, alguna cabra bermeya…por lo menos mirar un poco las especies de aquí, que a mí me gusta mucho el tema”.