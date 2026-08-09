Cangas de Onís aprueba el presupuesto de este año, que asciende a 8,9 millones, con 1,1 millones de inversión y sin nuevo endeudamiento

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas de Onís ha presentado el Presupuesto General para 2026, unas cuentas que, según ha destacado el alcalde, José Manuel González Castro (PP), consolidan la estabilidad económica del municipio, refuerzan la sostenibilidad financiera y garantizan el mantenimiento de los servicios públicos sin recurrir a nuevo endeudamiento.

"El presupuesto, que asciende a cerca de 8,9 millones de euros, se ha elaborado bajo los principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad en la gestión, permitiendo atender todas las obligaciones municipales y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios que reciben diariamente vecinos y visitantes", apunta el Alcalde.

Rebaja del IBI urbano

Uno de los aspectos más destacados de estas cuentas es la reducción del tipo impositivo del IBI urbano del 0,83% al 0,79%, una medida que, según González Castro, refleja "el compromiso del equipo de gobierno con el alivio de la carga fiscal de los contribuyentes, manteniendo al mismo tiempo la solvencia de las arcas municipales gracias a una gestión eficiente de los ingresos".

El presupuesto también confirma la "buena salud financiera" del Ayuntamiento. Durante los últimos ejercicios se ha reducido el endeudamiento municipal mediante la amortización anticipada de uno de los préstamos existentes, de forma que en 2026 no será necesario concertar nuevas operaciones de crédito. "Esta circunstancia permite afrontar el futuro con mayor seguridad y margen de actuación", indica el Regidor.

Importante esfuerzo inversor

A esta estabilidad presupuestaria se suma el importante esfuerzo inversor que el Ayuntamiento desarrollará a lo largo de este año gracias a la aprobación de 1.137.000 euros con cargo al remanente de tesorería, una decisión que permitirá ejecutar actuaciones largamente demandadas por los vecinos y mejorar infraestructuras en distintos núcleos del concejo. Entre las inversiones más relevantes destacan:

La mejora de la accesibilidad en La Morra , facilitando la movilidad y la seguridad de los vecinos.

, facilitando la movilidad y la seguridad de los vecinos. La instalación de una nueva pérgola en Les Roces , creando un nuevo espacio de convivencia y encuentro.

, creando un nuevo espacio de convivencia y encuentro. La urbanización de Campu les Vares , una actuación que contribuirá a la mejora del entorno urbano .

, una actuación que contribuirá a la mejora del entorno . La adquisición de nuevo material para la Escuela Municipal de Música , reforzando la apuesta del Ayuntamiento por la formación y la cultura.

para la , reforzando la apuesta del por la formación y la cultura. La mejora de la carretera de Miyar , atendiendo una demanda histórica de los vecinos.

, atendiendo una demanda histórica de los vecinos. La mejora de la carretera de Llueves , incrementando la seguridad y las comunicaciones .

, incrementando la seguridad y las . Un importante programa de reparación de caminos rurales, fundamental para garantizar el acceso a pueblos, explotaciones ganaderas y fincas, y para seguir apoyando al medio rural.

"Gestión responsable"

En materia de personal, las cuentas garantizan el cumplimiento de la normativa estatal en materia retributiva y permiten reforzar distintos servicios municipales, manteniendo "el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de la atención a la ciudadanía y con la estabilidad de la plantilla", resalta González Castro. Asimismo, el presupuesto mantiene el respaldo económico a los servicios esenciales, a las políticas sociales, a la actividad deportiva y cultural, así como a la colaboración con otras administraciones y entidades que desarrollan programas de interés para el municipio.

El Alcalde ha destacado que estas cuentas son "el resultado de una gestión seria, responsable y con visión de futuro. Presentamos un presupuesto equilibrado, sin incrementar la deuda, reduciendo el tipo del IBI y garantizando unos servicios públicos de calidad".

Estabilidad económica

"Además, gracias a la buena gestión económica realizada durante los últimos años, podemos destinar más de 1,1 millones de euros del remanente de tesorería a inversiones que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos y seguirán transformando Cangas de Onís", añade el Regidor.

Noticias relacionadas

"Con este presupuesto y el plan extraordinario de inversiones financiado con el remanente, el equipo de gobierno reafirma su compromiso con una gestión basada en la estabilidad económica, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la mejora continua de las infraestructuras y servicios públicos del municipio", remata González Castro.