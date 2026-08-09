Fernando Híjar, divulgador astronómico: "El eclipse ha pillado a las autoridades totalmente despistadas, aunque Asturias lo está haciendo bastante bien"

Fernando Híjar, físico, químico y economista, es vocal de actividades de la Agrupación Astronómica de Madrid y ha impartido varias conferencias en Asturias sobre el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Es natural de Sástago (Zaragoza), vive en Madrid y tiene segunda residencia en Cabrales.

–¿Qué hace tan especial a este eclipse?

–Es el gran evento astronómico del año. Van a venir a España entre 10 y 15 millones de personas de todo el mundo, porque es el único país donde se va a ver el eclipse de forma total, aparte de la zona más occidental de Islandia y el borde oriental de Groenlandia. Prácticamente solo se ve en España. Además, hay que sumar los 10 millones de turistas que ya están en España, que muchos querrán subir a verlo. Estamos hablando de 20 millones de personas repartidas en unos 5.000 municipios que no tienen infraestructura suficiente: ni carreteras, ni ambulancias, ni sanidad, ni logística.

–¿Están las autoridades preparadas?

–Las ha pillado totalmente despistadas. Hubo una comisión interministerial en la que participamos, pero fue de boquilla, una reunión testimonial. Desde la Agrupación Astronómica de Madrid, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo he estado al frente, como vocal de actividades, haciendo proselitismo y educación en todos los pueblos que hemos podido. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos tratado de ayudar a los pueblos que han querido.

–¿Qué ayuntamientos de Asturias se están preparando bien?

–Llanes es un buen ejemplo. Después de la charla que dimos allí, la respuesta ha sido muy buena y se han preparado muy bien. En Cangas de Onís vino una persona de Protección Civil y me consta que se han movido. Asturias lo está haciendo bastante bien.

–¿Por qué atrae tanto este eclipse a la gente?

–El eclipse total es el fenómeno más impactante de toda la astronomía. Impacta por varios motivos: el Sol se apaga de golpe, no va perdiendo luz como en el atardecer. En diez segundos se pasa de la luz a la oscuridad total. De repente vemos las estrellas y algún planeta. Y se ve la corona solar, que nunca se ve porque la fotosfera del Sol emite un millón de veces más potencia luminosa que la corona. Solo se aprecia durante un eclipse total.

–Además del espectáculo, ¿qué otros fenómenos naturales ocurren?

–La reacción de la naturaleza es impactante. Los pájaros bajan de altura rápidamente, porque ven que se ha hecho de noche de golpe. Los animales de tierra se desconciertan. Es un espectáculo que produce una crisis total en la naturaleza.

–¿Qué peligros concretos existen?

–Hay varios. El primero es perder la vista si se mira el Sol sin protección. Pero también hay peligro de tráfico e incendios. Estamos en plena época de incendios con 20 millones de personas concentradas en el norte. Puede superarnos.

–¿Qué consejos daría a la gente que quiera ver el eclipse en Asturias?

–Primero, que se olviden de telescopios y aparatos complicados. Que busquen un sitio alto en dirección al Oeste, un poco al Norte, y que lleven gafas homologadas con el código 123-12-2 y la marca CE. Esas gafas tienen una protección fantástica: solo dejan pasar un fotón de cada 100.000.

–¿Hay que llevarlas durante todo el eclipse?

–El eclipse dura casi dos horas. Desde que el Sol empieza a ocultarse detrás de la Luna hasta que la tapa totalmente pasan unos 50 minutos. Durante todo ese periodo, si se mira el Sol, hay que llevar gafas. Pero en el momento total, cuando se apaga de golpe, hay que quitárselas, no usar instrumentos, mirar el Sol a ojo desnudo y disfrutar de la corona solar. Ese momento dura solo un minuto y medio, no te compliques con cámaras porque te pierdes el fenómeno.

–¿Qué sitios recomendaría en Asturias?

–El paseo de San Pedro de Llanes es perfecto, lo he simulado con ordenador y se ve muy bien. Siempre que sean sitios altos y se huyan de zonas donde pueda haber nubes por evolución vertical, algo habitual en montañas. Asturias está llena de montañas, por eso, aunque estoy enamorado de Asturias, mi primera opción es Castilla. En Palencia, por ejemplo, vamos a lanzar ocho globos aerostáticos a la estratosfera para filmar el eclipse en 360 grados.

–¿Qué tiene de especial ese proyecto?

–Vamos a ver cómo la sombra de la Luna avanza sobre la Tierra. Este eclipse tiene una velocidad de avance de 9.000 kilómetros por hora, diez veces más que un avión. Recorrerá desde Asturias a Castellón en solo cuatro o cinco minutos. Lo filmaremos desde 25 kilómetros de altura.

–Además de las gafas, ¿qué más debe llevarse?

–Hay que ir pronto por el tráfico, y que no salir corriendo después. La mayor parte de los accidentes en el eclipse de Estados Unidos del año pasado fueron por salir corriendo. Hay que llevar un bocadillo, agua, repelente de mosquitos y una chaqueta porque la temperatura cae muy rápido y llega una brisa de noche. Y que no tiren cohetes ni hagan gamberradas. En China fue un desastre: empezaron a lanzar cohetes y taparon el Sol.

–¿Algún consejo especial para después del eclipse?

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–Que se queden a ver las Perseidas, que ese mismo día es su noche punta. Que salgan a las dos de la madrugada. Y que celebren con calma, no con alcohol ni drogas. Que lo disfruten. Es un fenómeno único que no volveremos a ver en la península en décadas.