El faro de Ribadesella albergará apartamentos turísticos

Ha costado más de dos décadas y multitud las iniciativas que se han puesto sobre la mesa, pero finalmente el faro de Ribadesella, ubicado en Tereñes, se convertirá en apartamentos turísticos. El Consejo de Gobierno, reunido ayer en la Feria de Muestras de Gijón, dio luz verde a la rehabilitación del inmueble, que permitirá compatibilizar su uso técnico con su nuevo destino como recurso hotelero. El acuerdo, impulsado por la Consejería de Ordenación de Territorio, autoriza de forma excepcional esta actuación, que "permitirá recuperar un edificio de especial interés patrimonial sin alterar su función como señal marítima".

La decisión se adopta al amparo del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que permite autorizar la rehabilitación de inmuebles singulares para uso turístico cuando concurren razones de interés público y se cumplen los requisitos establecidos en la normativa. El proyecto cuenta con el respaldo favorable de la Viceconsejería de Turismo, que ha concluido que la modalidad de apartamentos turísticos es la adecuada para el edificio. Además, ha recibido luz verde de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota).

Para la Dirección General de Urbanismo la actuación "contribuirá a preservar el patrimonio arquitectónico del faro, al tiempo que conservará íntegramente su uso técnico y reforzará su atractivo turístico, una vez se obtengan las restantes licencias y autorizaciones preceptivas".

La autorización del Principado al proyecto hotelero pone fin a más de dos décadas de idas y venidas. Primero las autoridades locales y de la Autoridad Portuaria de Gijón anunciaron que el faro iba a ser un centro cultural, después aseguraron que sería un hotel, más tarde hablaron de un uso mixto (museo y establecimiento hotelero)... También se llegó a decir que albergaría el centro de interpretación de la montaña submarina de El Cachucho.

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En 2024, la firma alemana Floatel anunció que previsiblemente las obras de rehabilitación para convertir el faro en hotel comenzarían al año siguiente. Ya estaban concluyendo el proyecto y su idea era arrancar los trabajos nada más finalizase la ejecución de las acometidas de agua y saneamiento. La Autoridad Portuaria de Avilés dio luz verde definitiva al proyecto en 2023, tres años después de que fuera presentado por la compañía, que está detrás de la apertura del primer hotel en Asturias, en el faro de Cudillero. Sin embargo, las obras de rehabilitación nunca arrancaron.