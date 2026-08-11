El PP acusa al Principado de "ineficacia y sectarismo" en las obras de la carretera entre Llanes y Peñamellera Baja: "14 parches" y ocho kilómetros fuera

La carretera AS-343, que comunica Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja, lleva años esperando una reforma que, según denuncia ahora el Partido Popular, vuelve a quedarse a medio camino. Los populares denuncian que la actuación anunciada por el Principado como una rehabilitación integral de la vía no tendrá ese alcance y que, en la práctica, dejará sin obras estructurales los últimos 7,4 kilómetros del trazado, los que discurren íntegramente por Peñamellera Baja hasta Panes. La nueva intervención contempla 14 muros y escolleras que suman 390 metros, mientras el resto de esos ocho kilómetros quedará sin una actuación estructural prevista.

El diputado regional y portavoz de Infraestructuras del PP, Pedro de Rueda, y el alcalde de Peñamellera Baja y senador, José Manuel Fernández 'Chami', se desplazaron este martes hasta Siejo para denunciar una situación que, a su juicio, vuelve a dejar al concejo al margen de las inversiones comprometidas. La carretera lleva años esperando una actuación que los populares consideran imprescindible por el deterioro del firme y los problemas de estabilidad de las laderas, que hacen que el recorrido resulte además incómodo para los usuarios.

El contraste entre lo anunciado y lo que finalmente se ha contratado está en el centro de las críticas. El Principado presentó en enero una inversión de 1,46 millones de euros para mejorar y reforzar la seguridad de un tramo de diez kilómetros. Sin embargo, la adjudicación definitiva se ha cerrado en 1,17 millones y las obras previstas se concentran en esos 14 puntos de muros y escolleras. Son casi 300.000 euros menos que la cantidad anunciada inicialmente, una diferencia sobre la que el PP reclama explicaciones y saber a qué se destinará.

Para De Rueda, la diferencia entre el anuncio y el contenido del contrato es evidente: "Cuando uno lee la nota de prensa que publicó el del Principado piensa que van a arreglar la carretera. Cuando uno lee los pliegos, descubre que van a hacer 14 parches. Son obras necesarias, sí, pero no son la rehabilitación integral que se anunció".

Una carretera con años de retraso

El diputado popular también puso el foco en una historia que viene de atrás. La actuación original se adjudicó en octubre de 2021 por 689.462 euros y tenía un plazo de siete meses, pero los trabajos no comenzaron hasta abril de 2023. Apenas tres meses y medio después, quedaron paralizados con menos del 18% ejecutado al aparecer problemas de inestabilidad geológica que, según denuncia el PP, no habían sido contemplados en el proyecto. Una sucesión de retrasos y problemas que De Rueda considera una muestra del "fracaso de la gestión" del Gobierno de Asturias. En enero de este año se licitó un nuevo contrato, ahora con un plazo de diez meses.

Según el PP, su denuncia se puede comprobar también sobre el terreno. A pocos metros del lugar donde este martes comparecieron los populares en Siejo permanecen carteles de actuaciones anteriores, correspondientes a 2019 y 2023, que anunciaban la reparación integral de la carretera. Chami recuerda que aquellas obras nunca llegaron a materializarse como estaba previsto y lamenta que, después de años de proyectos, adjudicaciones e inicios de obra, el concejo vuelva a quedar fuera.

Para De Rueda, esa sucesión de retrasos evidencia un proyecto que nació con problemas de planificación. Recuerda que una carretera anunciada durante años como una actuación integral llega ahora a una nueva fase sin que se haya resuelto el conjunto del trazado. "Los vecinos de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja acumulan ya años de retraso", sostiene el diputado.

Los 7,4 kilómetros que se quedan fuera

El mapa de la actuación explica buena parte del malestar. La AS-343 tiene 24,5 kilómetros de longitud, pero el nuevo contrato concentra las obras estructurales entre los puntos kilométricos 0,7 y 17,5. Quedan fuera los primeros 600 metros, en el concejo de Llanes, y los últimos 7,4 kilómetros, que atraviesan Peñamellera Baja hasta Panes. En total, casi ocho kilómetros sin actuaciones estructurales previstas.

Es precisamente ahí donde José Manuel Fernández sitúa su principal queja. El alcalde asegura que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna explicación sobre la desaparición de las actuaciones que estaban previstas dentro del concejo. Desde Siejo, recuerda además que los vecinos llevan años viendo carteles que anuncian una "reparación integral" de la carretera sin que aquella promesa haya terminado de materializarse.

"Después de diez años de proyectos, adjudicaciones e inicios de obra cada vez que había campaña electoral, más otros diez años de propaganda previa, Peñamellera Baja desaparece del proyecto", denuncia el alcalde. La crítica se dirige también al PSOE local, al que reclama que pida explicaciones a sus compañeros del Gobierno autonómico por la exclusión del municipio.

Los populares reclaman ahora al Principado un calendario público y detallado de las obras, con plazos que permitan comprobar su cumplimiento, y un compromiso concreto para actuar sobre los ocho kilómetros que quedan fuera del contrato. También piden la comparecencia del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, para explicar tanto el diseño del proyecto inicial como la diferencia entre la inversión anunciada y la finalmente adjudicada.

Mientras tanto, la carretera sigue esperando una solución que, según el PP, lleva demasiado tiempo anunciándose. Pedro de Rueda resume la posición de su partido en una acusación de "ineficacia y sectarismo", mientras que desde Peñamellera Baja reclaman, sobre todo, que el concejo no vuelva a quedarse fuera de una actuación que llevaba años esperando.