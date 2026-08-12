Decepción en el Oriente al impedir las nubes ver el eclipse: "Con lo bien que lo estarán viendo en La Rioja..."

El británico de Derby Roger Jackson, viaja estos días por el norte de España y ayer, ataviado con la típica falda escocesa, se detuvo en Llanes, donde ya había estado tres años atrás, para ver el eclipse. Como los cientos de personas que abarrotaron el paseo de San Pedro y sus inmediaciones, solo pudo ver como se hacía de noche por unos segundos, pero ni rastro del Sol, de la Luna, ni de las estrellas. Las nubes impidieron contemplar el espectáculo astronómico. Jackson, al menos, se lleva un buen recuerdo de Llanes: "Es un lugar hermoso".

Decepcionados se quedaron también los integrantes de un grupo de amigos de Logroño que pasan unos días en Llanes y que mataron el tiempo jugando al Uno. "Y pensar que en La Rioja lo están viendo. Con lo bien que lo estarán viendo ahora allí...", apuntó uno de ellos.

"Estoy muy emocionada"

Los llaniscos Ana Paola Santoveña y Pedro Araujo, que residen en Sevilla, su sobrina Aurora, que vive en Barcelona y acaba de cumplir 10 años, y la perra "Gabo", buscaron acomodo en las inmediaciones de Punta Jarri, donde se concentraron cientos de personas, la inmensa mayoría veraneantes. "Es la primera vez que veo un eclipse y estoy muy emocionada, porque no sé si lo volveré a ver en mi vida", comentó la más joven. No hubo suerte.

Madrileños de vacaciones en el Valle Oscuru de Llanes, acudieron al paseo de San Pedro Adrián Jiménez, con su perro "Romeo", Inma. Harto, Marina Harto, Carla Jiménez, Pedro Taravilllo y Carlos Jiménez. Algunos aseguraban que acudían únicamente por ver el paseo, otros, admitían que por el eclipse, aunque "dispuestos a no ver nada. Ya que estamos aquí, vamos a perder tiempo. Creo que lo vamos a ver un poco negro", bromeaban minutos antes del eclipse. Acertaron.

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Carla Martínez, llanisca que reside en Canarias por cuestiones de estudios, acudió a los acantilados cercanos al paseo de San Pedro junto a cuatro amigos de Tenerife, Eduardo Dayekh, Hugo Morcillo, Adjona Villalba e Ian Yanes. Iban bien pertrechados, de bebida y de comida. La idea de acudir a Llanes a ver el eclipse fue de la joven estudiante de Magisterio Infantil. "Lo decidí yo, porque era lo más cercano, aunque también pensé en subir a Los Resquilones". Hubiera dado igual, porque tampoco desde ese paraje, situado en las inmediaciones de El Mazucu, en lo alto más alto de un monte, hubieran visto más que hacerse de noche de repente.

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Tampoco en la montaña

Todos los citados se conformaron con ver cómo se oscurecía el cielo de repente para a continuación volver a surgir la luz. Se oyeron dos largos aplausos, uno cuando comenzó la momentánea "escurada" y otro cuando acabó. Tampoco tuvieron suerte quienes eligieron la cumbre del Picu Mofrechu, en Ribadesella, y otros lugares elevados de la comarca, porque las nubes en unos casos y la niebla en otros lo cubrieron todo.