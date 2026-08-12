Herido un montañero al sufrir una caída de 20 metros en los Picos de Europa

Un montañero ha resultado herido al sufrir una caída de unos 20 metros en la Canalona de Invernales, en Sotres (Cabrales), en el parque nacional de los Picos de Europa. El afectado, que presenta politrauma de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, fue rescatado por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso, a través de la central de emergencias de una compañía telefónica, a las 19.02 horas. Indicaban que había una persona herida tras sufrir una caída de unos 20 metros. Estaba acompañado por otra persona.

En ese momento se activó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias que estaba procediendo a trasladar al Hospital de Arriondas a dos otros afectados por sendos rescates. Cuando llegaron al lugar les indicaron que este herido había sido trasladado a Sotres por un vecino. El equipo se trasladó al lugar y tras ser atendido por el médico-rescatador lo trasladaron, en camilla, inmovilizado, al centro hospitalario. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal.

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Otros dos rescates

Ha sido el segundo rescate registrado en los Picos de Europa. Unas horas antes, un varón, de nacionalidad francesa, fue evacuado desde el refugio de Urriellu. Según trasladó el guarda a las 16.43 horas se sentía indispuesto. Además, una mujer que se rompió una pierna en Los Arrudos (Caso).