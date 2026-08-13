Cangas de Onís exhibe músculo económico: su capacidad de financiación para este año es superior a medio millón de euros

Cangas de Onís cerró el ejercicio 2025 con números positivos, según la Cuenta General de la que se dará cuenta el próximo pleno municipal, en septiembre. El informe de Intervención confirma las cifras adelantadas en mayo por el equipo de gobierno, del PP y desveladas por LA NUEVA ESPAÑA: refleja una capacidad de financiación consolidada superior al medio millón de euros y un remanente de tesorería de 1,63 millones.

El documento, que sirve como principal herramienta de rendición de cuentas de la gestión económica municipal, certifica el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por la normativa estatal tanto para el Consistorio como para el Patronato Deportivo Municipal.

Solvencia financiera

El informe, que permite a la ciudadanía conocer con detalle la situación económica del municipio y el destino de los fondos públicos, arroja unos datos que avalan la solvencia financiera de la institución. En términos consolidados, Ayuntamiento y Patronato Deportivo alcanzan una capacidad de financiación de 501.245,70 euros, una vez aplicados los ajustes previstos por la normativa vigente. De forma individual, el Ayuntamiento registra una capacidad de financiación de 471.002,19 euros, mientras que el Patronato Deportivo obtiene 30.243,51 euros.

La liquidación presupuestaria de 2025 detalla que el Consistorio reconoció 9.675.350,49 euros en ingresos y ejecutó 9.512.733,43 euros en gastos, lo que arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 640.334,05 euros. A esta cifra se suma un remanente de tesorería para gastos generales de 1.628.379,81 euros, una suerte de colchón financiero que indica la liquidez disponible una vez cobrados los derechos pendientes y descontados los compromisos de pago.

Gastos corrientes sostenibles

Uno de los aspectos más relevantes que se desprende del informe de Intervención es la situación del endeudamiento municipal. El único préstamo vivo corresponde a una operación suscrita con la Caja de Crédito y Cooperación del Principado de Asturias, circunstancia que, conforme a la normativa vigente, no obliga a destinar el superávit a su amortización anticipada. Esta particularidad permite al equipo de gobierno utilizar los resultados positivos para financiar modificaciones presupuestarias e inversiones durante el presente ejercicio, siempre dentro del marco legal.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La estructura financiera del municipio se completa con unos gastos corrientes sostenibles, una reducida carga financiera y una ejecución de inversiones cercana a 883.000 euros, partidas destinadas a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos del concejo.

"Responsabilidad, transparencia y planificación"

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), ha señalado que la aprobación de la Cuenta General demuestra que el Ayuntamiento "gestiona los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y planificación". El Regidor ha añadido que el cierre de 2025 se produce "con unas cuentas saneadas, cumpliendo todos los indicadores de estabilidad y con capacidad para seguir impulsando inversiones y mejorando los servicios públicos sin comprometer el equilibrio financiero del municipio".

La aprobación de la Cuenta General, que constituye uno de los principales mecanismos de control y fiscalización de la actividad económica municipal, evidencia el "compromiso del equipo de gobierno con una gestión basada en el rigor y la estabilidad presupuestaria".

Proyectos estratégicos

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Cangas de Onís consolida una posición económica que, según señala el propio informe, permitirá afrontar el ejercicio 2026 "con garantías, desarrollar proyectos estratégicos para el concejo y mantener la prestación de servicios públicos de calidad", todo ello "sin que los datos disponibles permitan anticipar desviaciones significativas en la tendencia mostrada durante el último ejercicio".

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El Ayuntamiento aprobó hace unos días el presupuesto de este año, que asciende a 8,9 millones, con 1,1 millones de inversión y sin nuevo endeudamiento. Uno de los aspectos más destacados de estas cuentas es la reducción del tipo impositivo del IBI urbano del 0,83% al 0,79%. El equipo de gobierno ha reservado 1.137.000 euros con cargo al remanente de tesorería para inversiones.