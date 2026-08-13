El eclipse en Llanes: así vivieron la fase de totalidad los humanos y las mascotas en la zona de Punta Jarri
Oscuridad y aplausos, a pesar de que las nubes ocultaron el fenómeno astronómico
Decenas de llaniscos pusieron runbo a Castilla tras consultar las predicciones meteorológicas
Cientos de personas, la mayoría turistas y visitantes, se acercaron hasta la zona de Punta Jarri, en las inmediaciones del paseo de San Pedro de Llanes, para seguir el eclipse. Aunque las nubes impidieron ver el espectáculo astronómico, los presentes vivieron con una mezcla de emoción y decepción el momento en el que la luz solar se apagó y se hizo de noche. Hubo en ese momento un aplauso espontáneo.
La oscuridad se prolongó durante aproximadamente un minuto y medio, periodo de tiempo durante el cual buena parte de las personas que ocupaban los prados situados junto a los acantilados grabaron con sus móviles el momento. Había también un buen número de mascotas. Los perros como "Gabo" o "Romeo" siguieron con cierto nerviosismo el momento, seguramente más por las reacciones de sus dueños que por la repentina "escurada".
Cuando la Luna dejó de tapar al Sol y regresó la luz del día, volvió a sonar en la zona de Punta Jarri otro aplauso. Y comenzó la desbandada general, lo que provocó un atasco en la salida hacia el paseo de San Pedro, ya que solo se podía pasar por el cierre de la finca de uno en uno… o saltando el muro. Hubo personas que tuvieron que esperar alrededor de media hora para "escapar" hacia la villa de Llanes.
Rumbo a Castilla
Mientras tanto, decenas de llaniscos, tras consultar las predicciones meteorológicas, decidieron coger sus coches y poner rumbo a Castilla. La mayoría lo hizo por Torrelavega y el destino más recurrido fue la zona del Aguilar de Campoo, en Palencia. Allí el eclipse se pudo ver con total nitidez. Las áreas de descanso de la zona estaban abarrotadas y se veían bastantes telescopios.
Rodrigo Núñez Buj fue uno de los llaniscos que decidió marchar a la Meseta en cuanto vio las predicciones meteorológicas. Viajó con su novia, Victoria Álvarez, y un amigo, Fernando Molina, hasta la ermita de Nuestra Señora de los Milagros, en el municipio de Sotobañado y Priorato, cerca de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Dos horas de viaje de ida y otras tantas de vuelta. Asegura que mereció la pena, porque pudieron ver el eclipse con total nitidez: "La fase de totalidad fue increíble".
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