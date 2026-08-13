Posada de Llanes celebra este fin de semana el XLI Certamen de la Huerta, con más de 4.000 euros en premios

Posada de Llanes celebrará este fin de semana el XLI Certamen de la Huerta, XXIII Feria del Campo y XVI Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, que en esta edición de 2026 incluye también el III Concurso de Sidra Natural Casera, en el cual se designará a los representantes del concejo de Llanes en el Concurso Regional de Sidra Casera de Asturias. El evento fue presentado en la Plaza de Parres Piñera de Posada por los concejales María del Mar García Poo y José Ramón Amor, en representación del equipo de gobierno municipal, y varias integrantes de la Junta Vecinal de Posada.

Tres apartados

El Certamen de la Huerta abarcará tres apartados distintos, cada uno de ellos dividido en varias secciones:

Concurso de huertos , con dos secciones: huertos familiares (a partir de 100 m²) y huertos comerciales (a partir de 2.500 m²).

, con dos secciones: huertos familiares (a partir de 100 m²) y huertos comerciales (a partir de 2.500 m²). Concurso de productos de la huerta , con cinco secciones: faba verdina, faba de la granja, y lote de hortalizas, este último en tres ítems (calidad, presentación y pequeños frutos).

, con cinco secciones: faba verdina, faba de la granja, y lote de hortalizas, este último en tres ítems (calidad, presentación y pequeños frutos). Concurso-exposición de artesanía, subdividido a su vez en tres categorías: talla de madera, artesanía popular y premio especial para la talla de madera local.

Uno de los puestos del Certamen de la Huerta de Posada de Llanes del año pasado / Ramón Díaz

Para cada una de las secciones del certamen se entregarán tres premios, el primero de 120 euros, el segundo de 60 euros, y de 30 euros el tercero, a excepción de la categoría de huertos comerciales, donde los premios son de 150, 100 y 60 euros, y de la categoría de talla de madera local, donde los premios son de 80, 50 y 30 euros. Además de la dotación económica, los premiados de cada categoría recibirán un pequeño detalle conmemorativo por parte de la organización.

Recepción de productos

La recepción de productos para el Certamen de la Huerta tendrá lugar el sábado 15 de agosto en la Plaza del Ganado de Posada de Llanes entre las 17:00 y las 21:00 horas, teniendo que presentar los participantes las piezas o productos que presenten al certamen para su evaluación por parte del Jurado. El Certamen propiamente dicho se celebrará en la Plaza de Parres Piñera el domingo 16 de agosto, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Con posterioridad se procederá a la clausura y entrega de premios a partir de las 18:00 horas.

La sidra, protagonista

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, el Certamen de la Huerta también acogerá este año el III Concurso de Sidra Natural Casera de Posada de Llanes, organizado por el Ayuntamiento de Llanes con la colaboración de la Asociación de Sidra Casera Concejo de Llanes y la Junta Vecinal de Posada de Llanes. La fase de preclasificación, con la elección de 8 finalistas, se celebró esta semana en las Escuelas de Piedra (Llanes), y el domingo 16 se desarrollará la gran final del concurso en la carpa situada en el aparcamiento de la estación del tren de Posada de Llanes, a partir de las 11:00 horas, con degustación para el público asistente.

Certamen de la Huerta en Posada de Llanes de 2025. / Ramón Díaz

Detalle conmemorativo

Los tres primeros clasificados de la gran final del Concurso de Sidra Casera recibirán detalle conmemorativo y una dotación económica de, respectivamente, 120, 80 y 50 euros. Además, las tres sidras con mayor puntuación optarán a representar al concejo de Llanes en el Concurso Regional de Sidra Casera del año 2026. Todos los participantes en el Certamen de la Huerta y en el Concurso de Sidra recibirán un detalle conmemorativo del evento y una dieta de 15 euros por participante, independientemente del número de categorías en las que participen.

Noticias relacionadas

Más allá del propio Certamen de la Huerta y del Concurso de Sidra Casera, Posada de Llanes acogerá también los días 15 y 16 de agosto la XXIII Feria del Campo y la XVI Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, que contarán con numerosos stands de exposición y venta de productos agroalimentarios. Además, charangas y música tradicional asturiana amenizarán las ferias.