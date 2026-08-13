Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Rescatados dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onís

La Unidad Aérea y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias acudieron a la llamada de socorro de los afectados, que realizaban parte del sendero de gran recorrido GR-105, entre Següencu y el santuario de Covadonga

VÍDEO: La Guardia Civil rescata a dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onis

VÍDEO: La Guardia Civil rescata a dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onis

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

La Guardia Civil de Asturias ha rescatado a dos senderistas que realizaban la senda de gran recorrido GR-105, entre la localidad de Següencu y el santuario de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa, en el concejo de Cangas de Onís.

La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) recibió a las 17.00 horas una llamada procedente del 112, en la que se informaba de la llamada de auxilio de dos senderistas que se habían desorientado realizando una ruta y se habían metido en una zona complicada. Desde el COS se activó de inmediato a la Unidad Aérea y al GREIM de Cangas de Onís, que se trasladó a la zona tras recibir las coordenadas del lugar facilitadas por los senderistas.

Tras sobrevolar la zona, los alertantes fueron localizados en una zona escarpada, con abundante vegetación, lo que hizo necesario el uso de hasta cuatro ciclos de grúa para que los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) pudieran acceder a los senderistas y proceder a su evacuación.

Noticias relacionadas

Los rescatados, que resultaron ilesos, fueron trasladados por la Guardia Civil al helipuerto de Cangas de Onís.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
  4. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  5. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  6. Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
  7. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
  8. Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio

La visita por sorpresa de Putin a las disputadas islas Kuriles desata la ira de Japón

La visita por sorpresa de Putin a las disputadas islas Kuriles desata la ira de Japón

Cogersa invertirá 2, 7 millones en un nuevo punto limpio y estación de transferencia para los concejos del Valle del Oso

Cogersa invertirá 2, 7 millones en un nuevo punto limpio y estación de transferencia para los concejos del Valle del Oso

VÍDEO: Visita Pérez Simón a la exposición de la Casa de la Cultura

VÍDEO: Rescatados dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onís

Rescatados dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onís

Rescatados dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onís

VÍDEO: La Guardia Civil rescata a dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onis

La Fiscalía pide prisión provisional para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías en Gijón

La Fiscalía pide prisión provisional para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías en Gijón

El impacto del eclipse en las Emergencias en Asturias: una jornada tan "tranquila como cualquiera de agosto"

El impacto del eclipse en las Emergencias en Asturias: una jornada tan "tranquila como cualquiera de agosto"
Tracking Pixel Contents