Rescatados dos senderistas desorientados en una ruta del concejo de Cangas de Onís
La Unidad Aérea y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias acudieron a la llamada de socorro de los afectados, que realizaban parte del sendero de gran recorrido GR-105, entre Següencu y el santuario de Covadonga
La Guardia Civil de Asturias ha rescatado a dos senderistas que realizaban la senda de gran recorrido GR-105, entre la localidad de Següencu y el santuario de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa, en el concejo de Cangas de Onís.
La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) recibió a las 17.00 horas una llamada procedente del 112, en la que se informaba de la llamada de auxilio de dos senderistas que se habían desorientado realizando una ruta y se habían metido en una zona complicada. Desde el COS se activó de inmediato a la Unidad Aérea y al GREIM de Cangas de Onís, que se trasladó a la zona tras recibir las coordenadas del lugar facilitadas por los senderistas.
Tras sobrevolar la zona, los alertantes fueron localizados en una zona escarpada, con abundante vegetación, lo que hizo necesario el uso de hasta cuatro ciclos de grúa para que los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) pudieran acceder a los senderistas y proceder a su evacuación.
Los rescatados, que resultaron ilesos, fueron trasladados por la Guardia Civil al helipuerto de Cangas de Onís.
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