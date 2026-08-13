Movilización en Villanueva de Pría: los vecinos denuncian la inacción del Ayuntamiento de Llanes frente a dos graves problemas locales

Los vecinos de Villanueva de Pría han tomado la calle este jueves para exigir al Ayuntamiento de Llanes respuestas para dos actuaciones que se alargan ya demasiado en el tiempo: la recuperación integral de la laguna de El Vau de Meda y la finalización de la segunda fase del camino de La Bolera a El Pandu. La concentración, convocada por la Junta Vecinal, no es un episodio aislado, sino el reflejo del hartazgo acumulado durante años de gestiones que, aseguran, no han conseguido traducirse en obras.

La movilización ha servido para poner de nuevo el foco en El Vau de Meda, un humedal de reconocido valor medioambiental que, además de ser un hábitat para patos, ocas y otras especies, forma parte del patrimonio sentimental de los residentes. El lugar, antiguo punto de encuentro, contrasta hoy con la imagen de abandono que los vecinos denuncian. Junto al estanque se levanta una fuente construida en 1904, lo que añade un componente histórico a la reivindicación.

"Estamos cansados"

Laura Inguanzo, portavoz de la Junta Vecinal y concejala del PSOE, ha sido la encargada de trasladar el malestar de los residentes. "Estamos cansados de tantos años de desatención", manifestó durante la protesta, para reclamar al equipo de gobierno municipal, integrado por Vecinos por Llanes y PP, que ejecute "cuanto antes" tanto la limpieza del humedal como las obras pendientes del camino. Inguanzo subrayó que no se trata de peticiones novedosas, sino de asuntos que llevan años sobre la mesa del equipo de gobierno y que, a su juicio, ya han superado todas las fases de tramitación administrativa posibles.

Vecinos de Villanueva durante la protesta de este jueves. / A. F.

En el caso concreto de El Vau de Meda, los vecinos han recordado que llevaron el asunto a concejos públicos y a la Junta Vecinal en repetidas ocasiones. De hecho, durante la sesión celebrada el pasado 17 de enero, la concejala de zona, Aurora Aguilar (PP), informó de los pasos dados desde 2024 para obtener los permisos necesarios.

"Ya no hay excusas"

Según expuso la edil, el Ayuntamiento recibió el 20 de septiembre de 2024 la respuesta de la Consejería de Fomento, que, aunque consideró que el espacio no pertenecía a la Red regional de Espacios Naturales Protegidos, trasladó la solicitud al Servicio de Vida Silvestre. Fue el 29 de enero de 2025 cuando llegó la comunicación favorable de la Consejería de Medio Rural, condicionada al cumplimiento de unas indicaciones técnicas tras una visita realizada el 14 de agosto de 2024.

Estado en el que se encuentra la laguna. / LNE

Sin embargo, los residentes aseguran que, después de ese concejo, realizaron sus propias consultas al Servicio de Vida Silvestre. Allí, explican, se les confirmó que los trabajos podían ser ejecutados por operarios municipales siempre que se respetaran unas pautas concretas. Pese a ello, el procedimiento no ha avanzado. "Llevamos demasiado tiempo escuchando que se está trabajando en ello y viendo cómo el tiempo pasa sin que El Vau de Meda se recupere", ha insistido Inguanzo, que considera que, a estas alturas, "ya no hay excusas para seguir esperando".

Un camino "importante"

La segunda reivindicación es la mejora del camino de La Bolera a El Pandu, que los vecinos reclaman desde 2016. La primera fase se ejecutó en noviembre de 2022, pero la segunda continúa en el cajón de los proyectos sin fecha. Hace unos meses, varios operarios realizaron labores de marcado sobre el terreno, pero los vecinos denuncian que se dejó fuera un tramo que solicitaban desde hace una década, contradiciendo lo que el Consistorio les había trasladado.

Camino de El Pandu, en mal estado de conservación. / LNE

Este trazado no es un vial cualquiera para la parroquia: desde la plaza de El Pandu parten cada 22 de julio los ramos, las aldeanas y los porruanos en las fiestas de la Magdalena, en una de las tradiciones más arraigadas del pueblo. De hecho, en los dos últimos años, los propios residentes han tenido que rellenar con grijo algunos de los baches más profundos para garantizar un paso mínimo.

"Es vergonzoso que después de diez años sigamos reclamando el arreglo de un camino que es importante para los vecinos y para nuestras tradiciones", ha afirmado la portavoz vecinal, que ha rematado la intervención con un mensaje claro: "No queremos más promesas, queremos que las actuaciones se ejecuten cuanto antes".

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Vallas rotas y tiradas en el entorno de la laguna del Vau de Meda, en Villanueva de Pría. / LNE

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