Colunga cierra su programa cultural 'Rulando en clave cultural' con teatro en Gobiendes

La cuarta edición de la iniciativa 'Rulando en clave cultural', un programa del Ayuntamiento de Colunga para descentralizar la oferta de ocio y llevarla a las parroquias más apartadas del concejo asturiano, pone fin a su recorrido estival. La clausura tendrá lugar este lunes, 17 de agosto, a las 19:00 horas, en la localidad de Gobiendes. Como cierre, la compañía Higiénico Papel Teatro representará la obra “Pícaros en ruta”, un espectáculo que transcurrirá junto a la iglesia prerrománica de Santiago y que, en un gesto teatral, concluirá en el interior del propio templo.

La pieza, con dramaturgia y dirección de Laura Iglesia y elenco formado por Arantxa Fernández Ramos y Carlos Dávila, realiza un recorrido humorístico por la historia de los doce monarcas del Reino de Asturias. El texto establece un vínculo directo con el territorio al tomar la mencionada iglesia de Gobiendes como hilo conductor de la narración. Esta actividad cuenta con la subvención de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

Discurso femenino y feminista

Paralelamente al cierre de esta ronda cultural, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga alberga hasta el 20 de agosto la muestra "Libro de oraciones", de la artista Carmen Santamarina. La exposición, que forma parte del circuito "Asturies, Cultura en Rede" promovido y financiado por la misma consejería autonómica, se puede visitar en horario de 17:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Carmen Santamarina sostiene una de sus obras, en su exposición en el Museo Barjola de Gijón. / Marcos León

La serie de collages de Santamarina parte de la lectura de poetas con un discurso femenino y feminista, entre las que se cuentan Anne Carson, Sylvia Plath, Olvido García Valdés o Lourdes Álvarez. En esta ocasión, la autora se ha inspirado específicamente en los versos de sor Juana Inés de la Cruz, la monja y poetisa mexicana del siglo XVII. La artista aborda la figura de la escritora en el contexto de una sociedad de valores culturales predominantemente masculinos, para la cual el acceso al conocimiento suponía, a menudo, la necesidad de neutralizar el género.

Taller de collage

La obra de Santamarina, elaborada con su técnica característica que combina fotografías antiguas en impresión Glicée con pintura, pan de oro y objetos, busca recuperar el espacio activo de la mujer en la relación amorosa, frente al rol pasivo al que históricamente se la había relegado.

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Como actividad complementaria a la exposición, se ha programado un taller de collage colectivo a cargo de la propia Carmen Santamarina para el mismo lunes 17 de agosto, en horario de 17:30 a 19:30 horas. La sesión incluye una visita guiada a la muestra y está dirigida a mayores de 15 años. El plazo de inscripción para esta actividad se encuentra ya cerrado.