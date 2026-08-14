El dúo "Guarnieri" actúa este lunes en el Parador de Turismo de Cangas de Onís
Previamente habrá una exhibición musical del manejo de la espada
Dentro del marco de los "Atardeceres Mágicos," que organiza el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva," en Cangas de Onís, este próximo lunes, día 17, a las 19.30 horas, se presenta una variante muy interesante del dúo "Guarnieri." En esta ocasión, la maestría de Rubén Martínez Bastian a la flauta se verá acompañada por el piano de Diego Ena. Ambos deleitarán a los asistentes como ya hicieron en el festival del año pasado.
Previamente, a las 18.30 horas y gracias a la Asociación Gaudiosa de esgrima clásica, tendrá lugar una exhibición musical del manejo de la espada y que seguro resultará un gran preámbulo al concierto. Estas actividades culturales están abiertas a todo el mundo de forma gratuita hasta que se complete el aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
- Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
- Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en el centro comercial de Mieres