El dúo "Guarnieri" actúa este lunes en el Parador de Turismo de Cangas de Onís

Dentro del marco de los "Atardeceres Mágicos," que organiza el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva," en Cangas de Onís, este próximo lunes, día 17, a las 19.30 horas, se presenta una variante muy interesante del dúo "Guarnieri." En esta ocasión, la maestría de Rubén Martínez Bastian a la flauta se verá acompañada por el piano de Diego Ena. Ambos deleitarán a los asistentes como ya hicieron en el festival del año pasado.

Previamente, a las 18.30 horas y gracias a la Asociación Gaudiosa de esgrima clásica, tendrá lugar una exhibición musical del manejo de la espada y que seguro resultará un gran preámbulo al concierto. Estas actividades culturales están abiertas a todo el mundo de forma gratuita hasta que se complete el aforo.