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Luto en Ponga: muere "Cachali", el aguinaldero más veterano de Beleño: "Se le va a echar mucho de menos"

Jorge Llera tenía 64 años y disfrutaba "como un niño" la fiesta del Año Nuevo: "Esto es lo máximo, cada año soy más feliz", decía

«Cachali», a caballo, durante la fiesta del aguinaldo, junto al guirria y varios vecinos.

«Cachali», a caballo, durante la fiesta del aguinaldo, junto al guirria y varios vecinos. / Ramón Díaz

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Beleño (Ponga)

El concejo de Ponga está de luto: ha muerto Cachali. Se llamaba Jorge Llera y, con 64 años, era el más veterano de los aguinalderos que secundan al guirria el día de Año Nuevo en Beleño montados a caballo. Allí nació y allí vivió toda su vida, excepto cuando hizo el servicio militar, un tiempo que vivió con su hermana en Tarragona –aunque se escapaba para acudir a la fiesta del guirria–, y los últimos meses, cuando tuvo que trasladarse a la residencia de Pola de Siero al cerrar la de Beleño.

"Esto es lo máximo, cada año soy más feliz", explicaba hace dos años Cachali al hablar de la fiesta del aguinaldo, en la que llegó a ser guirria "durante cuatro o cinco años". Aseguraba que lo seguía disfrutando "como un niño", tanto como cuando salió por primera vez en burro, con 8 años.

&quot;Cachali&quot;, montado a caballo, en la fiesta del aguinaldo de este año.

"Cachali", montado a caballo, en la fiesta del aguinaldo de este año. / Ramón Díaz

Jorge Llera trabajó en la construcción y a temporadas para el Ayuntamiento. Ayudaba a los vecinos, muchas veces sin interés económico, limpiaba caleyas sin cobrar nada, era el primero en llegar cuando había que echar una mano a algún vecino... Otro de sus rasgos era la generosidad: cuando cobraba invitaba a todo el mundo. Seguramente por esa razón vivió momentos de apreturas económicas.

"Era muy servicial y muy buen vecino, se le va a echar mucho de menos", señaló Javi Rodríguez Gallinar. Cachali era todo un personaje; sin duda, el más conocido del pueblo. Y muy querido. Se notará su ausencia en Beleño; en especial, el próximo 1 de enero, cuando el guirria reaparezca de nuevo junto a sus aguinalderos, para perseguir, besar y achuchar a las mujeres, y lanzar ceniza a los hombres.

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&quot;Cachali&quot;, en 2024, segundos antes de montar a caballo para participar como aguinaldero en la fiesta del guirria.

"Cachali", en 2024, segundos antes de montar a caballo para participar como aguinaldero en la fiesta del guirria. / Ramón Díaz

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