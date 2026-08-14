"La playa de la Franca, en Ribadedeva, vuelve a estar contaminada por vertidos aguas residuales", alerta la Coordinadora Ecoloxista

"La playa de la Franca, en Ribadedeva, vuelve a estar contaminada", ha denunciado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Lo ha hecho tras aparecer contaminación por Escherichia coli, según los datos de la web de la calidad de las aguas de las playas asturianas, que sigue calificando a ese arenal como "Pendiente de Confirmación", lo que sucede cuando la analítica da en un primer momento la playa como contaminada.

Según la Coordinadora, dado que la calidad de aguas no es la correcta, la Consejería debería calificar a la playa con la etiqueta "Agua no recomendable para el baño", y el Ayuntamiento de Ribadedeva "advertir a los usuarios del riesgo del baño en esas aguas".

"Un grave problema"

"Nos preocupa este grave problema que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento de esta zona de Ribadedeva. La presencia de Escherichia coli en las playas es el principal indicador de contaminación fecal en el agua. Su origen suele estar asociado a vertidos de aguas residuales, fallos en el saneamiento. Si se ingiere agua contaminada por esta bacteria, el mayor riesgo es sufrir problemas gastrointestinales", destaca el colectivo conservacionista.

La Coordinadora explica que en Asturias se prohíbe el baño, por razones de protección de la salud de los bañistas, como consecuencia de una detección de una calidad sanitaria deficiente de las aguas de baño. No obstante, en las aguas de baño asturianas solo se controlan dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli), mientras que el resto de potenciales contaminantes no se controlan.

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Controlar los vertidos

Por esta razón, la Coordinadora Ecoloxista ha reclamado de nuevo al Principado y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "el control de los vertidos que acaban en la playa", para evitar "nuevas situaciones de contaminación de las aguas" y alcanzar "una solución definitiva que se lleva aplazando décadas para dichos vertidos".