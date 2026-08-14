"La playa de la Franca, en Ribadedeva, vuelve a estar contaminada por vertidos aguas residuales", alerta la Coordinadora Ecoloxista
El arenal sufre problemas recurrentes de contaminación por Escherichia coli, un indicador de vertidos de aguas residuales, según los datos de calidad de las aguas del Principado
"La playa de la Franca, en Ribadedeva, vuelve a estar contaminada", ha denunciado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Lo ha hecho tras aparecer contaminación por Escherichia coli, según los datos de la web de la calidad de las aguas de las playas asturianas, que sigue calificando a ese arenal como "Pendiente de Confirmación", lo que sucede cuando la analítica da en un primer momento la playa como contaminada.
Según la Coordinadora, dado que la calidad de aguas no es la correcta, la Consejería debería calificar a la playa con la etiqueta "Agua no recomendable para el baño", y el Ayuntamiento de Ribadedeva "advertir a los usuarios del riesgo del baño en esas aguas".
"Un grave problema"
"Nos preocupa este grave problema que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento de esta zona de Ribadedeva. La presencia de Escherichia coli en las playas es el principal indicador de contaminación fecal en el agua. Su origen suele estar asociado a vertidos de aguas residuales, fallos en el saneamiento. Si se ingiere agua contaminada por esta bacteria, el mayor riesgo es sufrir problemas gastrointestinales", destaca el colectivo conservacionista.
La Coordinadora explica que en Asturias se prohíbe el baño, por razones de protección de la salud de los bañistas, como consecuencia de una detección de una calidad sanitaria deficiente de las aguas de baño. No obstante, en las aguas de baño asturianas solo se controlan dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli), mientras que el resto de potenciales contaminantes no se controlan.
Controlar los vertidos
Por esta razón, la Coordinadora Ecoloxista ha reclamado de nuevo al Principado y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "el control de los vertidos que acaban en la playa", para evitar "nuevas situaciones de contaminación de las aguas" y alcanzar "una solución definitiva que se lleva aplazando décadas para dichos vertidos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
- Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano