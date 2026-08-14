Gala solidaria para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela en Posada de Llanes

La solidaridad del concejo de Llanes encontrará el próximo jueves uno de sus máximos exponentes con la celebración de una gala benéfica en el Centro Don Orione de Posada de Llanes. Bajo el lema "Teatro, música y bailes tradicionales", el evento, que comenzará a las 19:00 horas, tiene como objetivo recaudar fondos para las víctimas del reciente terremoto que ha asolado diversas regiones de Venezuela.

El Centro Don Orione, institución sin ánimo de lucro perteneciente a la Pequeña Obra de la Divina Providencia fundada por San Luis Orione, abre así sus puertas a la causa internacional. Este centro, que diariamente atiende a 150 personas con discapacidad intelectual en el oriente de Asturias, se convierte en el escenario de una velada que promete aunar cultura y compromiso social. Su labor diaria, centrada en la integración y la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, encuentra ahora un reflejo en esta iniciativa de alcance humanitario.

Un programa de lujo

El cartel del festival anuncia un programa de lujo que combina la escena, la lírica y el folclore. Sobre las tablas del centro, el actor Julio Ruenes compartirá protagonismo con las actrices Mercedes Álvarez y Mariví Puente, mientras que la parte musical correrá a cargo del cantante Néstor Díaz y del tenor Bran Núñez. La tradición asturiana estará representada por los grupos de baile "La Xurbial" y "La Tamarga", ambos pertenecientes a la asociación "El Güertín de Lledías", así como por el coro "Xarabea".

La velada, presentada como un evento familiar y participativo, no concluirá con las actuaciones. Los asistentes podrán disfrutar al finalizar del "Café Orione", un espacio de convivencia que pretende estrechar lazos entre el público y los artistas, y que servirá como colofón a una jornada que se prevé intensa en emociones y generosidad.

Habilitada una "Fila 0"

El precio de la entrada se ha fijado en 5 euros, una cantidad simbólica que busca facilitar la participación masiva. Además, los organizadores han habilitado una "Fila 0" para aquellas personas que, sin poder asistir, deseen colaborar económicamente. Las donaciones pueden realizarse a través del sistema Bizum en el número 07207.

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La cita ha sido organizada por el grupo Pacto de Amistad Posada-Pontecurone, con la colaboración de la Fundación Luis Orione.