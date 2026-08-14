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Rescatan de madrugada a un montañero cántabro de 69 años que se desorientó en Ponga

El Grupo de Rescate de Bomberos localizó al hombre tras una caminata de dos horas, a unos 200 metros de la ruta y a 1.500 metros de altitud

VÍDEO: Rescatan de madrugada a un montañero cántabro de 69 años que se desorientó en Ponga

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SEPA

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A. R.

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha localizado y evacuado ileso a un montañero cántabro, de 69 años, que se desorientó mientras realizaba una ruta desde Taranes hasta Maciédome, en Ponga.

El montañero fue localizado a las 02.14 horas de esta madrugada, a unos 200 metros de la ruta y a 1.500 metros de altitud. El hombre se encontraba agotado y desorientado. Tras darle agua y comida, los rescatadores lo acompañaron hasta el lugar donde tenía estacionado su vehículo, en Taranes.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.28 horas de ayer jueves. El afectado explicó que había subido al Maciédome y se encontraba cerca del Tiatordos. Estaba muy cansado y desorientado y no se atrevía a realizar el descenso solo.

La Sala 112 del SEPA movilizó a dos efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos. Tras llegar a Taranes a medianoche, los rescatadores iniciaron una caminata de dos horas hasta alcanzar el lugar donde se encontraba el montañero.

Una vez que dejaron al afectado, en perfecto estado, junto a su vehículo, a las 04.50 horas, el equipo emprendió el regreso a su base en La Morgal, donde llegó a las 06.16 horas.

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El incidente fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

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