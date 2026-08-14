Ribadesella acoge la segunda jornada del XXV Torneo de baloncesto 3x3 "Trofeo Pepu Hernández"
El evento se disputa en la Plaza Nueva y otorgará el "Galardón Espíritu Deportivo Pedro W. Queralt-Lortzing"
Ribadesella celebra desde este jueves hasta el sábado la vigésimoquinta edición del Torneo de Baloncesto 3x3, que, como ocurre desde hace diez años, lleva el nombre del Trofeo Pepu Hernández. Es una de las citas ineludibles del verano en la villa.
El evento, organizado con el respaldo Ribadesella Deporte y el Ayuntamiento de Ribadesella, se disputa en la Plaza Nueva y otorgará el "Galardón Espíritu Deportivo Pedro W. Queralt-Lortzing".
Equipos mixtos
La competición contará con dos categorías: infantil, para jugadores de hasta 14 años, y absoluta, a partir de 15 años, con la particularidad de que se admiten equipos mixtos en ambas.
El torneo sigue el formato 3x3, una modalidad dinámica del baloncesto en la que dos equipos de tres jugadores compiten en una única canasta. Los partidos son rápidos e intensos, lo que favorece un gran número de encuentros a lo largo de la jornada y un ambiente muy participativo.
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